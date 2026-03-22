Фільм "Проєкт Аве Марія" підкорив глядачів і критиків — трейлер

За словами українських кіноекспертів, головною прем'єрою цього тижня буде науково-фантастичний пригодницький фільм "Проєкт "Аве Марія" з Раяном Ґослінґом у головній ролі. Це стрічка, яку дійсно варто подивитися.
Головні тези:
- Фільм базується на романі американського письменника Енді Вейра, який є автором "Марсіанина".
- Режисерську роботу виконали Філ Лорд і Кріс Міллер.
Фільм "Проєкт Аве Марія" — чому всі у захваті
Що важливо розуміти, оцінка фільму на IMDb становить 8,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 95% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 98% від глядачів.
Ба більше, вказано, що на Metacritic кінокритики оцінили його у 78 зі 100 балів, тобто йдеться загалом про позитивні відгуки.
У центрі сюжету — науковець Райленд Грейс, який повинен врятувати нашу пленту від замерзання у межах нової космічної місії.
Коли головний герой прокидається на порожньому кораблі, то спочатку навіть не може згадати, хто він і звідки, але поступово спогади повертаються до нього.
На цьому тлі Грейс відшукує для себе несподіваного союзника в особі павукоподібного інопланетянина в кам'яному екзоскелеті, якого він називає Рокі.
Після цього вони повинні разом знайти спосіб врятувати свої планети, які опинилися на межі колапсу.
