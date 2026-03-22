Фільм "Проєкт Аве Марія" підкорив глядачів і критиків — трейлер
Категорія
Культура
Дата публікації

Джерело:  online.ua

За словами українських кіноекспертів, головною прем'єрою цього тижня буде науково-фантастичний пригодницький фільм "Проєкт "Аве Марія" з Раяном Ґослінґом у головній ролі. Це стрічка, яку дійсно варто подивитися.

Головні тези:

  • Фільм базується на романі американського письменника Енді Вейра, який є автором "Марсіанина".
  • Режисерську роботу виконали Філ Лорд і Кріс Міллер.

Фільм "Проєкт Аве Марія" — чому всі у захваті

Що важливо розуміти, оцінка фільму на IMDb становить 8,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 95% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 98% від глядачів.

Ба більше, вказано, що на Metacritic кінокритики оцінили його у 78 зі 100 балів, тобто йдеться загалом про позитивні відгуки.

У центрі сюжету — науковець Райленд Грейс, який повинен врятувати нашу пленту від замерзання у межах нової космічної місії.

Коли головний герой прокидається на порожньому кораблі, то спочатку навіть не може згадати, хто він і звідки, але поступово спогади повертаються до нього.

На цьому тлі Грейс відшукує для себе несподіваного союзника в особі павукоподібного інопланетянина в кам'яному екзоскелеті, якого він називає Рокі.

Після цього вони повинні разом знайти спосіб врятувати свої планети, які опинилися на межі колапсу.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка Голлівуду Геллі Беррі виходить заміж — відео
Геллі Беррі знову наречена
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Іди до біса, чувак". Марго Роббі заявила про приниження з боку відомого актора
Марго Роббі намагалися нав’язати комплекси щодо зовнішності
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
100-річний голлівудський актор Ван Дайк назвав причини свого довголіття
Ван Дайк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?