Фильм "Проект Аве Мария" покорил зрителей и критиков — трейлер

По словам украинских киноэкспертов, главной премьерой на этой неделе будет научно-фантастический приключенческий фильм "Проект "Аве Мария" с Райаном Гослингом в главной роли. Это новинка, которую действительно стоит посмотреть.

Фильм "Проект Аве Мария" — почему все в восторге

Что важно понимать, оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 98% зрителей.

Более того, указано, что на Metacritic кинокритики оценили его в 78 из 100 баллов, то есть речь идет в целом о положительных отзывах.

В центре сюжета — ученый Райленд Грейс, который должен спасти нашу пленту от замерзания в рамках новой космической миссии.

Когда главный герой просыпается на пустом корабле, сначала даже не может вспомнить, кто он и откуда, но постепенно воспоминания возвращаются к нему.

На этом фоне Грейс отыскивает себе неожиданного союзника в лице паукообразного инопланетянина в каменном экзоскелете, которого он называет Роки.

После этого они должны вместе найти способ спасти свои планеты, оказавшиеся на грани коллапса.