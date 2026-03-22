Фильм "Проект Аве Мария" покорил зрителей и критиков — трейлер

По словам украинских киноэкспертов, главной премьерой на этой неделе будет научно-фантастический приключенческий фильм "Проект "Аве Мария" с Райаном Гослингом в главной роли. Это новинка, которую действительно стоит посмотреть.
Главные тезисы
- Фильм базируется на романе американского писателя Энди Вейра.
- За режиссерскую работу взялись Фил Лорд и Крис Миллер.
Фильм "Проект Аве Мария" — почему все в восторге
Что важно понимать, оценка фильма на IMDb составляет 8,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 95% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 98% зрителей.
Более того, указано, что на Metacritic кинокритики оценили его в 78 из 100 баллов, то есть речь идет в целом о положительных отзывах.
В центре сюжета — ученый Райленд Грейс, который должен спасти нашу пленту от замерзания в рамках новой космической миссии.
Когда главный герой просыпается на пустом корабле, сначала даже не может вспомнить, кто он и откуда, но постепенно воспоминания возвращаются к нему.
На этом фоне Грейс отыскивает себе неожиданного союзника в лице паукообразного инопланетянина в каменном экзоскелете, которого он называет Роки.
После этого они должны вместе найти способ спасти свои планеты, оказавшиеся на грани коллапса.
Больше по теме
