Фільм "Супер Маріо Галактика в кіно" — перший трейлер з'явився у мережі

Universal Pictures представила перший трейлер анімаційного фільму "Супер Маріо Галактика в кіно", який продовжує історію хіта "Брати Супер Маріо в кіно".

Фільм "Супер Маріо Галактика в кіно": дивіться перший трейлер

У ролику глядачів знайомлять з одним із найулюбленіших персонажів всесвіту — динозавром Йоші, який приєднується до команди Маріо.

Сюжет майбутньої стрічки розгортається у ще масштабнішому космічному вимірі. На глядачів чекають міжгалактичні пригоди, яскраві світи та нові випробування для головних героїв.

Як відомо, анімаційний пригодницький фільм заснований на культовій серії відеоігор Nintendo. Проєкт є прямим продовженням стрічки 2023 року, яка стала світовим феноменом і зібрала понад 1,3 млрд дол у міжнародному прокаті.

Режисерами нового фільму знову виступили Аарон Горват та Майкл Джеленік, які працювали і над першою частиною. В оригінальній версії анімаційного до своїх ролей повернувся зірковий каст із хіта 2023 року.

Головного героя Маріо знову озвучує Кріс Пратт, принцесу Піч — Аня Тейлор-Джой, а Луїджі — Чарлі Дей.