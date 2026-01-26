Фільм "Супер Маріо Галактика в кіно" — перший трейлер з'явився у мережі

Universal Pictures представила перший трейлер анімаційного фільму "Супер Маріо Галактика в кіно", який продовжує історію хіта "Брати Супер Маріо в кіно".
Головні тези:
- Перший трейлер фільму “Супер Маріо Галактика в кіно” представив одного з улюблених персонажів відеоігор Nintendo — динозавра Йоші.
- Сюжет майбутньої стрічки розгортається у космічному вимірі, де глядачів чекають захоплюючі міжгалактичні пригоди та нові випробування для головних героїв.
Фільм "Супер Маріо Галактика в кіно": дивіться перший трейлер
У ролику глядачів знайомлять з одним із найулюбленіших персонажів всесвіту — динозавром Йоші, який приєднується до команди Маріо.
Сюжет майбутньої стрічки розгортається у ще масштабнішому космічному вимірі. На глядачів чекають міжгалактичні пригоди, яскраві світи та нові випробування для головних героїв.
Як відомо, анімаційний пригодницький фільм заснований на культовій серії відеоігор Nintendo. Проєкт є прямим продовженням стрічки 2023 року, яка стала світовим феноменом і зібрала понад 1,3 млрд дол у міжнародному прокаті.
Головного героя Маріо знову озвучує Кріс Пратт, принцесу Піч — Аня Тейлор-Джой, а Луїджі — Чарлі Дей.
Вихід "Супер Маріо Галактика в кіно" запланований на 1 квітня 2026 року.
