Фентезі-мюзикл "Кейпоп-мисливиці на демонів" очолив рейтинг найпопулярніших фільмів Netflix
Категорія
Культура
Дата публікації

фільм
Джерело:  Variety

"Кейпоп-мисливиці на демонів" / KPop Demon Hunters став найпопулярнішим фільмом в історії Netflix, обігнавши за переглядами "Червоне повідомлення". Анімаційна стрічка зібрала 236 мільйонів переглядів, на 5 млн більше, ніж фільм з Раяном Рейнольдсом та Двейном Джонсоном.

Головні тези:

  • Фільм “Кейпоп-мисливиці на демонів” очолив рейтинг найпопулярніших стрічок Netflix.
  • Анімація зібрала рекордні 236 мільйонів переглядів і отримала обмежений реліз у кінотеатрах США.
  • Сюжет фільму розповідає про жіночу к-поп-групу, яка полює на демонів та використовує свої голоси для боротьби з ними.

Крім двох вже згаданих фільмів, до п'ятірки найпопулярніших проєктів Netflix також входять "Ручна поклажа", "Не дивися вгору" та "Проєкт "Адам"".

На додачу до цього, KPop Demon Hunters отримала несподіваний обмежений реліз у кінотеатрах США 23 та 24 серпня.

Хоча Netflix офіційно не розголошує касові збори, аналітичні компанії прогнозують, що фільм на вихідних мав найвищі збори, 18-20 млн дол — ще один успіх для стримінгового сервісу.

"Кейпоп-мисливиці на демонів" розповідає про жіночу к-поп групу Huntr/x, що насправді полюють на демонів, які живляться душами людей. З покоління у покоління троє жінок стають мисливцями, які запечатують демонів магічним бар'єром Хонмун, використовуючи свої співочі голоси для його підтримки.

Прем'єра анімаційного фільму на Netflix відбулася 20 червня 2025 року та одразу захопила фанатів по всьому світу, зокрема через виконані у стрічці пісні.

Категорія
Культура
Дата публікації
