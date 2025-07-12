Resident Evil. Чого очікувати від нового фільму

Американський комік, сценарист та режисер Зак Креггер, який наразі активно працює над новою екранізацією Resident Evil, попереджає, що вона не буде у всьому орієнтуватися на канони гри.
Головні тези:
- Головна ціль режисера - передати атмосферу ігор, а не скопіювати сюжет.
- Акторський каст проєкту досі не розкривається.
Новий фільм по Resident Evil зможе здивувати глядачів
За словами режисера, його головна мета — відтворити атмосферу ігор, а не дослівно відтворювати події або сюжет.
Зак Креггер також наголосив, що він завжди був шаленим фанатом Resident Evil.
Як зазначив Креггер, він має намір переказати історію, яка передає відчуття від гри, а не перетворює фільм на купу алюзій.
Варто також зазначити, що поки єдиний актор, прізвище якого наразі пов'язують із проєктом, — Остін Абрамс з "Ейфорії.
Попри це, його участь досі офіційно не підтвердили.
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