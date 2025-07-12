Resident Evil. Чого очікувати від нового фільму

Американський комік, сценарист та режисер Зак Креггер, який наразі активно працює над новою екранізацією Resident Evil, попереджає, що вона не буде у всьому орієнтуватися на канони гри.

Новий фільм по Resident Evil зможе здивувати глядачів

За словами режисера, його головна мета — відтворити атмосферу ігор, а не дослівно відтворювати події або сюжет.

Зак Креггер також наголосив, що він завжди був шаленим фанатом Resident Evil.

Грав у все, купу разів перепройшов четверту частину. Я не збираюся повністю підкорятися лору. Але я і не думаю, що порушую якісь важливі правила, — наголосив він. Поширити

Як зазначив Креггер, він має намір переказати історію, яка передає відчуття від гри, а не перетворює фільм на купу алюзій.

Я просто хочу зробити по-справжньому гарне кіно. Розумію, що як би я не старався, критика все одно буде. Але якщо я буду задоволений фільмом — уже добре. А там, може, й іншим зайде, — наголосив він. Поширити

Варто також зазначити, що поки єдиний актор, прізвище якого наразі пов'язують із проєктом, — Остін Абрамс з "Ейфорії.