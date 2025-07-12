Resident Evil. Чего ждать от нового фильма

Американский комик, сценарист и режиссер Зак Креггер, активно работающий над новой экранизацией Resident Evil, предупреждает, что она не будет во всем ориентироваться на каноны игры.
Главные тезисы
- Главная цель режиссера – передать атмосферу игр, а не скопировать сюжет.
- Актерский каст проекта до сих пор не раскрывается.
Новый фильм по Resident Evil сможет удивить зрителей
По словам режиссера, его главная цель — передать атмосферу игр, а не дословно воспроизводить события или сюжет.
Зак Креггер также подчеркнул, что он всегда был большим фанатом Resident Evil.
Как отметил Креггер, он намерен пересказать историю, которая передает ощущения от игры, а не превращает фильм в кучу аллюзий.
Следует также отметить, что пока единственный актер, фамилию которого сейчас связывают с проектом, — Остин Абрамс из "Эйфории".
Несмотря на это, его участие еще официально не подтвердили.
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