Resident Evil. Чего ждать от нового фильма

Американский комик, сценарист и режиссер Зак Креггер, активно работающий над новой экранизацией Resident Evil, предупреждает, что она не будет во всем ориентироваться на каноны игры.

Новый фильм по Resident Evil сможет удивить зрителей

По словам режиссера, его главная цель — передать атмосферу игр, а не дословно воспроизводить события или сюжет.

Зак Креггер также подчеркнул, что он всегда был большим фанатом Resident Evil.

Играл во все, кучу раз перешел четвертую часть. Я не собираюсь полностью подчиняться лору. Но я и не думаю, что нарушаю какие-то важные правила, — подчеркнул он. Поделиться

Как отметил Креггер, он намерен пересказать историю, которая передает ощущения от игры, а не превращает фильм в кучу аллюзий.

Я просто хочу сделать по-настоящему хорошее кино. Понимаю, что как бы я ни старался, критика все равно будет. Но если я буду доволен фильмом — уже хорошо. А там, может, и другим зайдет, — подчеркнул он. Поделиться

Следует также отметить, что пока единственный актер, фамилию которого сейчас связывают с проектом, — Остин Абрамс из "Эйфории".