Resident Evil. Чего ждать от нового фильма
Категория
Культура
Дата публикации

Resident Evil. Чего ждать от нового фильма

Новый фильм по Resident Evil сможет удивить зрителей
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский комик, сценарист и режиссер Зак Креггер, активно работающий над новой экранизацией Resident Evil, предупреждает, что она не будет во всем ориентироваться на каноны игры.

Главные тезисы

  • Главная цель режиссера – передать атмосферу игр, а не скопировать сюжет.
  • Актерский каст проекта до сих пор не раскрывается.

Новый фильм по Resident Evil сможет удивить зрителей

По словам режиссера, его главная цель — передать атмосферу игр, а не дословно воспроизводить события или сюжет.

Зак Креггер также подчеркнул, что он всегда был большим фанатом Resident Evil.

Играл во все, кучу раз перешел четвертую часть. Я не собираюсь полностью подчиняться лору. Но я и не думаю, что нарушаю какие-то важные правила, — подчеркнул он.

Как отметил Креггер, он намерен пересказать историю, которая передает ощущения от игры, а не превращает фильм в кучу аллюзий.

Я просто хочу сделать по-настоящему хорошее кино. Понимаю, что как бы я ни старался, критика все равно будет. Но если я буду доволен фильмом — уже хорошо. А там, может, и другим зайдет, — подчеркнул он.

Следует также отметить, что пока единственный актер, фамилию которого сейчас связывают с проектом, — Остин Абрамс из "Эйфории".

Несмотря на это, его участие еще официально не подтвердили.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
4 украинских фильма стали лауреатами фестиваля анимационного кино во Франции
Украина
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
4 украинских фильма покажут на кинофестивале в Карловых Варах
Карловы Вары
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"2000 метров до Андреевки". Смотрите первый трейлер фильма
Почему стоит посмотреть "2000 метров к Андреевке"?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?