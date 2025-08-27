Фэнтези-мюзикл "Кейпоп-охотницы на демонов" возглавил рейтинг популярнейших фильмов Netflix

"Кейпоп-охотницы на демонов" / KPop Demon Hunters стал самым популярным фильмом в истории Netflix, обогнав по просмотрам "Красное сообщение". Анимационная лента собрала 236 миллионов просмотров, на 5 млн больше, чем фильм с Райаном Рейнольдсом и Двейном Джонсоном.
Главные тезисы
- Фильм “Кейпоп-охотницы на демонов” стал самым популярным проектом на Netflix.
- Сюжет анимационной ленты рассказывает о женской к-поп группе, охотящейся на демонов и использующей свои голоса для борьбы с ними.
- Фильм получил ограниченный релиз в кинотеатрах США и предположительно собрал успешную кассу на выходных.
"Кейпоп-охотницы на демонов" стал самым популярным фильмом Netflix
Кроме двух уже упомянутых фильмов, в пятерку самых популярных проектов Netflix также входят "Ручная кладь", "Не смотри вверх" и "Проект "Адам"".
Вдобавок к этому, KPop Demon Hunters получила неожиданный ограниченный релиз в кинотеатрах США 23 и 24 августа.
Хотя Netflix официально не разглашает кассовые сборы, аналитические компании прогнозируют, что фильм на выходных имел высшее собрание, 18-20 млн долл. — еще один успех для стримингового сервиса.
Премьера анимационного фильма на Netflix состоялась 20 июня 2025 года и сразу захватила фанатов по всему миру, в том числе через исполненные в ленте песни.
