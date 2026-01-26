Фильм "Супер Марио Галактика в кино" — первый трейлер появился в сети
Категория
Культура
Дата публикации

Фильм "Супер Марио Галактика в кино" — первый трейлер появился в сети

Супер Марио
Читати українською
Источник:  online.ua

Universal Pictures представила первый трейлер анимационного фильма "Супер Марио Галактика в кино", продолжающего историю хита "Братья Супер Марио в кино".

Главные тезисы

  • Первый трейлер анимационного фильма «Супер Марио Галактика в кино» представил персонажей известной вселенной Nintendo, включая динозавра Йоши.
  • Сюжет ленты развернется в космическом измерении, обещая зрителям увлекательные межгалактические приключения и новые испытания для главных героев.

Фильм "Супер Марио Галактика в кино": смотрите первый трейлер

В ролике зрителей знакомят с одним из самых любимых персонажей вселенной — динозавром Йоши, присоединяющимся к команде Марио.

Сюжет будущей ленты разворачивается в более масштабном космическом измерении. Зрителей ожидают межгалактические приключения, яркие миры и новые испытания для главных героев.

Как известно, анимационный приключенческий фильм основан на культовой серии видеоигр Nintendo. Проект является прямым продолжением ленты 2023 года, ставшей мировым феноменом и собравшей более 1,3 млрд долл. в международном прокате.

Режиссерами нового фильма снова выступили Аарон Горват и Майкл Джеленик, работавшие и над первой частью. В оригинальной анимационной версии к своим ролям вернулся звездный каст из хита 2023 года.

Главного героя Марио снова озвучивает Крис Пратт, принцессу Пич — Аня Тейлор-Джой, а Луиджи — Чарли Дэй.

Выход "Супер Марио Галактика в кино" намечен на 1 апреля 2026 года.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фэнтези-мюзикл "Кейпоп-охотницы на демонов" возглавил рейтинг популярнейших фильмов Netflix
фильм
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Мумия" возвращается. Чего ждать от продолжения культового фильма
"Мумия" снова проснется?
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Одиссея" Нолана — первый трейлер долгожданного фильма появился в сети
"Одиссея"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?