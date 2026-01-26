Фильм "Супер Марио Галактика в кино" — первый трейлер появился в сети

Universal Pictures представила первый трейлер анимационного фильма "Супер Марио Галактика в кино", продолжающего историю хита "Братья Супер Марио в кино".

Фильм "Супер Марио Галактика в кино": смотрите первый трейлер

В ролике зрителей знакомят с одним из самых любимых персонажей вселенной — динозавром Йоши, присоединяющимся к команде Марио.

Сюжет будущей ленты разворачивается в более масштабном космическом измерении. Зрителей ожидают межгалактические приключения, яркие миры и новые испытания для главных героев.

Как известно, анимационный приключенческий фильм основан на культовой серии видеоигр Nintendo. Проект является прямым продолжением ленты 2023 года, ставшей мировым феноменом и собравшей более 1,3 млрд долл. в международном прокате.

Режиссерами нового фильма снова выступили Аарон Горват и Майкл Джеленик, работавшие и над первой частью. В оригинальной анимационной версии к своим ролям вернулся звездный каст из хита 2023 года.

Главного героя Марио снова озвучивает Крис Пратт, принцессу Пич — Аня Тейлор-Джой, а Луиджи — Чарли Дэй.