"Одиссея" Нолана — первый трейлер долгожданного фильма появился в сети

Студия Universal представила первый трейлер фильма "Одиссея" – масштабной экранизации древнегреческого эпоса Гомера от кинорежиссера Кристофера Нолана.
Главные тезисы
- Главные роли в ленте Одиссея исполнили Мэтт Дэймон, Энн Гэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Том Голланд.
- Фильм выйдет в прокат 17 июля 2026 года.
Первый трейлер "Одиссеи" Нолана появился в сети
В центре сюжета оказывается легендарный герой Одиссей, после Троянской войны отправляющийся в опасное и полное испытаний путешествие домой.
Также в фильме снялись Люпита Нионго ("12 лет рабства", "Мы"), Шарлиз Терон ("Монстр", "Безумный Макс: Дорога гнева"), Миа Гот ("Перл", "Х"), Бенни Сафди ("Оппенгеймер", "Несокрушимый"), Джон мертвецы"), Джон Легуизамо ("Джон Уик", "Ромео + Джульетта") и другие.
Кристофер Нолан не только снял фильм, но и написал сценарий и выступил продюсером вместе со своей женой Эммой Томас. "Одиссею" снимали в разных уголках мира с использованием новейших IMAX-технологий.
Фильм выйдет в прокат 17 июля 2026 года.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-