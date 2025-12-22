"Одиссея" Нолана — первый трейлер долгожданного фильма появился в сети
"Одиссея" Нолана — первый трейлер долгожданного фильма появился в сети

"Одиссея"
Источник:  online.ua

Студия Universal представила первый трейлер фильма "Одиссея" – масштабной экранизации древнегреческого эпоса Гомера от кинорежиссера Кристофера Нолана.

  • Главные роли в ленте Одиссея исполнили Мэтт Дэймон, Энн Гэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Том Голланд.
  • Фильм выйдет в прокат 17 июля 2026 года.

Первый трейлер "Одиссеи" Нолана появился в сети

В центре сюжета оказывается легендарный герой Одиссей, после Троянской войны отправляющийся в опасное и полное испытаний путешествие домой.

Главные роли в ленте исполнили Мэтт Дэймон ("Оппенгеймер", "Марсианин"), Энн Гетевей ("Интерстеллар", "Дьявол носит Прада"), Роберт Паттинсон ("Тенет", "Бэтмен"), Зендея ("Дюна", "Человек-паук") "невозможно").

Также в фильме снялись Люпита Нионго ("12 лет рабства", "Мы"), Шарлиз Терон ("Монстр", "Безумный Макс: Дорога гнева"), Миа Гот ("Перл", "Х"), Бенни Сафди ("Оппенгеймер", "Несокрушимый"), Джон мертвецы"), Джон Легуизамо ("Джон Уик", "Ромео + Джульетта") и другие.

Кристофер Нолан не только снял фильм, но и написал сценарий и выступил продюсером вместе со своей женой Эммой Томас. "Одиссею" снимали в разных уголках мира с использованием новейших IMAX-технологий.

Фильм выйдет в прокат 17 июля 2026 года.

