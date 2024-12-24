Нолан экранизирует "Одиссею" Гомера — когда ждать эпос-боевик
Категория
Шоу-бизнес
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Нолан экранизирует "Одиссею" Гомера — когда ждать эпос-боевик

Кристофер Нолан
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Источник:  online.ua

Известный режиссер Кристофер Нолан планирует снять эпос по мотивам древнегреческой эпической поэмы Гомера "Одиссея".

Главные тезисы

  • Кристофер Нолан планирует снять фильм по мотивам “Одиссеи” Гомера, который станет первой экранизацией эпоса для экранов с технологией IMAX.
  • Съемки эпического боевика начнутся в первой половине 2025 года, а премьера намечена на 17 июля 2026 года. В фильме сыграют такие актеры, как Том Голланд, Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон и другие.
  • Сюжет фильма следует за опасным путешествием Одиссея домой после Троянской войны, показывая его встречи с мифологическими персонажами, включая Полифема и Цирцею.

Что известно о намерениях Нолана снять Одиссею и кого из кинозвезд можно будет увидеть в новой ленте

В компании Universal Pictures, которая совместно с Ноланом занимается разработкой нового фильма, отмечают, что Одиссея станет первой экранизацией эпоса для экранов с технологией IMAX.

Съемки эпического боевика будут проходить по всему миру. Они должны начаться в первой половине 2025 года.

При этом дата премьеры новой эпической работы Нолана назначена на 17 июля 2026 года.

В настоящее время режиссер ведет переговоры по съемкам в фильме с Томом Голландом. Кроме этого, в ленте сыграет также Мэтт Дэймон и такие известные актеры как Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Нионго, Роберт Паттинсон. да Шарлиз Терон.

Рассказ следует за Одиссеем в его опасном путешествии домой после Троянской войны, показывая его встречи с Полифемом, сиренами, Цирцеей и заканчивая его воссоединением с женой Пенелопой, отмечают представители кинокомпании.

Что известно о предыдущих работах Нолана

Пока критики признают Кристофера Нолана одним из самых влиятельных режиссеров современности.

Среди самых известных его работ есть трилогия о Бэтмене ("Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Темный рыцарь: Возрождение легенды"), "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк" и многие другие.

Киноленты Нолана собрали более 4 млрд долларов кассовых сборов. А в этом году он получил первый "Оскар" за режиссуру биографического триллера "Оппенгеймер".

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