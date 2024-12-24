Известный режиссер Кристофер Нолан планирует снять эпос по мотивам древнегреческой эпической поэмы Гомера "Одиссея".
Главные тезисы
- Кристофер Нолан планирует снять фильм по мотивам “Одиссеи” Гомера, который станет первой экранизацией эпоса для экранов с технологией IMAX.
- Съемки эпического боевика начнутся в первой половине 2025 года, а премьера намечена на 17 июля 2026 года. В фильме сыграют такие актеры, как Том Голланд, Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон и другие.
- Сюжет фильма следует за опасным путешествием Одиссея домой после Троянской войны, показывая его встречи с мифологическими персонажами, включая Полифема и Цирцею.
Что известно о намерениях Нолана снять Одиссею и кого из кинозвезд можно будет увидеть в новой ленте
В компании Universal Pictures, которая совместно с Ноланом занимается разработкой нового фильма, отмечают, что Одиссея станет первой экранизацией эпоса для экранов с технологией IMAX.
Съемки эпического боевика будут проходить по всему миру. Они должны начаться в первой половине 2025 года.
При этом дата премьеры новой эпической работы Нолана назначена на 17 июля 2026 года.
В настоящее время режиссер ведет переговоры по съемкам в фильме с Томом Голландом. Кроме этого, в ленте сыграет также Мэтт Дэймон и такие известные актеры как Энн Хэтэуэй, Зендая, Люпита Нионго, Роберт Паттинсон. да Шарлиз Терон.
Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.— Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024
Что известно о предыдущих работах Нолана
Пока критики признают Кристофера Нолана одним из самых влиятельных режиссеров современности.
Среди самых известных его работ есть трилогия о Бэтмене ("Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", "Темный рыцарь: Возрождение легенды"), "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк" и многие другие.
Киноленты Нолана собрали более 4 млрд долларов кассовых сборов. А в этом году он получил первый "Оскар" за режиссуру биографического триллера "Оппенгеймер".
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