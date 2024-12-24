Відомий режисер Крістофер Нолан планує зняти епос за мотивами давньогрецької епічної поеми Гомера "Одіссея".
Головні тези:
- Крістофер Нолан планує зняти фільм за мотивами “Одіссеї” Гомера, який стане першою екранізацією епосу для екранів з технологією IMAX.
- Зйомки епічного бойовика розпочнуться у першій половині 2025 року, а прем’єра запланована на 17 липня 2026 року.
- У фільмі можна буде побачити таких відомих акторів, як Том Голланд, Метт Деймон, Енн Хетеуей, Зендая, Люпіта Ніонго, Роберт Паттінсон та Шарліз Терон.
- Сюжет фільму слідує за небезпечною подорожжю Одіссея додому після Троянської війни, показуючи його зустрічі з міфологічними персонажами.
Що відомо про наміри Нолана зняти “Одіссею” та кого з кінозірок можна буде побачити у новій стрічці
У компанії Universal Pictures, яка спільно з Ноланом займається розробкою нового фільму, зазначають, що “Одіссея” стане першою екранізацією епосу для екранів з технологією IMAX.
Зйомки епічного бойовика проходитимуть по всьому світу. Вони мають розпочатись вже у першій половині 2025 року.
При цьому дата прем’єри нової епічної роботи Нолана призначена на 17 липня 2026 року.
Наразі режисер веде переговори щодо зйомок у фільмі з Томом Голландом. Окрім цього у стрічці зіграє також Метт Деймон та такі відомі актори як Енн Хетеуей, Зендая, Люпіта Ніонго, Роберт Паттінсон та Шарліз Терон.
Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.— Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024
Що відомо про попередні роботи Нолана
Наразі критики визнають Крістофера Нолана одним з найвпливовіших режисерів сучасності.
Серед найвідоміших його робіт є трилогія про Бетмена ("Бетмен: Початок", "Темний лицар", "Темний лицар: Відродження легенди"), "Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк" та багато інших.
Кінострічки Нолана зібрали понад 4 млрд доларів касових зборів. А цього року він отримав перший "Оскар" за режисуру біографічного трилера "Оппенгеймер".
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