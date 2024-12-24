Нолан екранізує "Одіссею" Гомера — коли чекати на епос-бойовик
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Нолан екранізує "Одіссею" Гомера — коли чекати на епос-бойовик

Крістофер Нолан
Джерело:  online.ua

Відомий режисер Крістофер Нолан планує зняти епос за мотивами давньогрецької епічної поеми Гомера "Одіссея". 

Головні тези:

  • Крістофер Нолан планує зняти фільм за мотивами “Одіссеї” Гомера, який стане першою екранізацією епосу для екранів з технологією IMAX.
  • Зйомки епічного бойовика розпочнуться у першій половині 2025 року, а прем’єра запланована на 17 липня 2026 року.
  • У фільмі можна буде побачити таких відомих акторів, як Том Голланд, Метт Деймон, Енн Хетеуей, Зендая, Люпіта Ніонго, Роберт Паттінсон та Шарліз Терон.
  • Сюжет фільму слідує за небезпечною подорожжю Одіссея додому після Троянської війни, показуючи його зустрічі з міфологічними персонажами.

Що відомо про наміри Нолана зняти “Одіссею” та кого з кінозірок можна буде побачити у новій стрічці

У компанії Universal Pictures, яка спільно з Ноланом займається розробкою нового фільму, зазначають, що “Одіссея” стане першою екранізацією епосу для екранів з технологією IMAX.

Зйомки епічного бойовика проходитимуть по всьому світу. Вони мають розпочатись вже у першій половині 2025 року.

При цьому дата прем’єри нової епічної роботи Нолана призначена на 17 липня 2026 року.

Наразі режисер веде переговори щодо зйомок у фільмі з Томом Голландом. Окрім цього у стрічці зіграє також Метт Деймон та такі відомі актори як Енн Хетеуей, Зендая, Люпіта Ніонго, Роберт Паттінсон та Шарліз Терон.

Оповідання слідує за Одіссеєм у його небезпечній подорожі додому після Троянської війни, показуючи його зустрічі з Поліфемом, сиренами, Цирцеєю і закінчуючи його возз'єднанням з дружиною Пенелопою, — зазначають представники кінокомпанії.

Що відомо про попередні роботи Нолана

Наразі критики визнають Крістофера Нолана одним з найвпливовіших режисерів сучасності.

Серед найвідоміших його робіт є трилогія про Бетмена ("Бетмен: Початок", "Темний лицар", "Темний лицар: Відродження легенди"), "Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк" та багато інших.

Кінострічки Нолана зібрали понад 4 млрд доларів касових зборів. А цього року він отримав перший "Оскар" за режисуру біографічного трилера "Оппенгеймер".

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