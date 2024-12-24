Що відомо про наміри Нолана зняти “Одіссею” та кого з кінозірок можна буде побачити у новій стрічці

У компанії Universal Pictures, яка спільно з Ноланом займається розробкою нового фільму, зазначають, що “Одіссея” стане першою екранізацією епосу для екранів з технологією IMAX.

Зйомки епічного бойовика проходитимуть по всьому світу. Вони мають розпочатись вже у першій половині 2025 року.

При цьому дата прем’єри нової епічної роботи Нолана призначена на 17 липня 2026 року.

Наразі режисер веде переговори щодо зйомок у фільмі з Томом Голландом. Окрім цього у стрічці зіграє також Метт Деймон та такі відомі актори як Енн Хетеуей, Зендая, Люпіта Ніонго, Роберт Паттінсон та Шарліз Терон.

Оповідання слідує за Одіссеєм у його небезпечній подорожі додому після Троянської війни, показуючи його зустрічі з Поліфемом, сиренами, Цирцеєю і закінчуючи його возз'єднанням з дружиною Пенелопою, — зазначають представники кінокомпанії. Поширити

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026. — Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024

Що відомо про попередні роботи Нолана

Наразі критики визнають Крістофера Нолана одним з найвпливовіших режисерів сучасності.

Серед найвідоміших його робіт є трилогія про Бетмена ("Бетмен: Початок", "Темний лицар", "Темний лицар: Відродження легенди"), "Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк" та багато інших.

Кінострічки Нолана зібрали понад 4 млрд доларів касових зборів. А цього року він отримав перший "Оскар" за режисуру біографічного трилера "Оппенгеймер".