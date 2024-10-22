У ЗМІ з'явилась інформація про новий фільм культового режисера Крістофера Нолана, відомого за роботами "Тенет", "Чорний лицар", "Оппенгеймер".

Що відомо про новий фільм Крістофера Нолана та ймовірний акторський склад

Зазначається, що Нолан вже традиційно тримає таємницю щодо фільмів, над якими працює.

Однак за інформацією журналістів видання, до акторського складу нової роботи режисера вирішив приєднатись Том Голланд.

Наразі переговори з актором тривають.

Крістофер Нолан

Назва фільму поки також не роскривається, однак свою згоду на зйомки вже дав голлівудський актор Метт Деймон.

Деймон знімався також у попередньому фільмі Нолана — "Оппенгеймер".

Відомо, що сценарій до нового фільму Нолан написав самостійно. За словами співрозмовників видання, цей фільм не буде черговою науково-фантастичною епопеєю, а дехто припускає, що Нолан зніматиме історію про шпигунів.

Компанія Universal Pictures вже призначила дату початку прокату — 17 липня 2026 року.

Це буде друга спільна робота Universal та Нолана після надзвичайно успішного "Оппенгеймера", який зібрав 975 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Зйомки наступного фільму Нолана розпочнуться на початку 2025 року. Частина зйомок має відбутися у Венеції.

Кастинг Голланда може внести зміни у виробничі графіки, адже в нього вже запланована низка великих проєктів — "Людина-павук 4", сиквел "Месників", а також театральна вистава "Ромео і Джульєтта" на Вест-Енді.

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