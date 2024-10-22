В СМИ появилась информация о новом фильме культового режиссера Кристофера Нолана, известного по работам "Тенет", "Черный рыцарь", "Оппенгеймер".
Главные тезисы
- Режиссер Кристофер Нолан готовит новый фильм, возможно, о шпионах, с участием Мэтта Дэймона и возможно Тома Холланда.
- Съемки начнутся в Венеции в начале 2025 года, а премьера запланирована на 17 июля 2026 года.
- Название и сюжет новой работы Кристофера Нолана остаются в секрете, но фильм обещает стать одной из главных кинопремьер года.
- Новый фильм Нолана будет второй совместной работой с Universal Pictures после успеха фильма 'Оппенгеймер'.
- Согласно утечкам из СМИ, новый фильм Нолана предположительно не будет научно-фантастической эпопеей, а может повествовать об истории шпионажа.
Что известно о новом фильме Кристофера Нолана и вероятном актерском составе
Отмечается, что Нолан уже традиционно держит тайну по поводу фильмов, над которыми работает.
Однако, по информации журналистов издания, к актерскому составу новой работы режиссера решил присоединиться Том Голланд.
В настоящее время переговоры с актером продолжаются.
Название фильма пока также не раскрывается, однако свое согласие на съемки уже дал голливудский актер Мэтт Дэймон.
Дэймон снимался также в предыдущем фильме Нолана — "Оппенгеймер".
Известно, что сценарий нового фильма Нолан написал самостоятельно. По словам собеседников издания, этот фильм не будет очередной научно-фантастической эпопеей, а некоторые предполагают, что Нолан будет снимать историю о шпионах.
Компания Universal Pictures уже назначила дату начала проката — 17 июля 2026 года.
Это будет вторая совместная работа Universal и Нолана после чрезвычайно успешного "Оппенгеймера", собравшего 975 миллионов долларов в мировом прокате.
Съемки следующего фильма Нолана начнутся в начале 2025 года. Часть съемок должна пройти в Венеции.
Кастинг Голланда может внести изменения в производственные графики, ведь у него уже запланирован ряд крупных проектов — "Человек-паук 4", сиквел "Мстителей", а также театральное представление "Ромео и Джульетта" на Вест-Энди.
Что известно о главных кинопремьерах этой недели
Новая кинонеделя в Украине обещает быть максимально насыщенной. Зрители смогут узнать больше об уходе Изюма и истории становления династии Трампов, а также насладиться актерской игрой непревзойденной Кейт Бекинсейл.
Документальный фильм “Изюм. Уволенный расскажет об экспедиции в харьковский город после его деоккупации.
Боевик "Код "Черная канарейка" представит увлекательную историю шпионки, главную роль которой исполнила Кейт Бекинсейл.
Фильм “Ученик. История Трампа” поразит интересными фактами об одиозном миллиардере.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-