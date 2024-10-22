В СМИ появилась информация о новом фильме культового режиссера Кристофера Нолана, известного по работам "Тенет", "Черный рыцарь", "Оппенгеймер".

Что известно о новом фильме Кристофера Нолана и вероятном актерском составе

Отмечается, что Нолан уже традиционно держит тайну по поводу фильмов, над которыми работает.

Однако, по информации журналистов издания, к актерскому составу новой работы режиссера решил присоединиться Том Голланд.

В настоящее время переговоры с актером продолжаются.

Кристофер Нолан

Название фильма пока также не раскрывается, однако свое согласие на съемки уже дал голливудский актер Мэтт Дэймон.

Дэймон снимался также в предыдущем фильме Нолана — "Оппенгеймер".

Известно, что сценарий нового фильма Нолан написал самостоятельно. По словам собеседников издания, этот фильм не будет очередной научно-фантастической эпопеей, а некоторые предполагают, что Нолан будет снимать историю о шпионах.

Компания Universal Pictures уже назначила дату начала проката — 17 июля 2026 года.

Это будет вторая совместная работа Universal и Нолана после чрезвычайно успешного "Оппенгеймера", собравшего 975 миллионов долларов в мировом прокате.

Съемки следующего фильма Нолана начнутся в начале 2025 года. Часть съемок должна пройти в Венеции.

Кастинг Голланда может внести изменения в производственные графики, ведь у него уже запланирован ряд крупных проектов — "Человек-паук 4", сиквел "Мстителей", а также театральное представление "Ромео и Джульетта" на Вест-Энди.

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