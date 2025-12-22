"Одіссея" Нолана — перший трейлер довгоочікуваного фільму з'явився у мережі

Студія Universal представила перший трейлер фільму "Одіссея" - масштабної екранізації давньогрецького епосу Гомера від кінорежисера Крістофера Нолана.
У центрі сюжету опиняється легендарний герой Одіссей, який після Троянської війни вирушає в небезпечну і сповнену випробувань подорож додому.
Такж у фільмі знялися Люпіта Ніонґо ("12 років рабства", "Ми"), Шарліз Терон ("Монстр", "Шалений Макс: Дорога гніву"), Міа Ґот ("Перл", "Х"), Бенні Сафді ("Оппенгеймер", "Незламний"), Джон Бернтал ("Каратель", "Ходячі мерці"), Джон Легуізамо ("Джон Уік", "Ромео + Джульєтта") та інші.
Крістофер Нолан не лише зняв фільм, а й написав сценарій та виступив продюсером разом зі своєю дружиною Еммою Томас. "Одіссею" знімали в різних куточках світу з використанням новітніх IMAX-технологій.
