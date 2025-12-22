"Одіссея" Нолана — перший трейлер довгоочікуваного фільму з'явився у мережі
"Одіссея" Нолана — перший трейлер довгоочікуваного фільму з'явився у мережі

Джерело:  online.ua

Студія Universal представила перший трейлер фільму "Одіссея" - масштабної екранізації давньогрецького епосу Гомера від кінорежисера Крістофера Нолана.

Головні тези:

  • Головні ролі у стрічці “Одіссея” виконали Метт Деймон, Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Том Голланд.
  • Фільм вийде у прокат 17 липня 2026 року.

Перший трейлер “Одіссеї” Нолана з'явився у мережі

У центрі сюжету опиняється легендарний герой Одіссей, який після Троянської війни вирушає в небезпечну і сповнену випробувань подорож додому.

Головні ролі у стрічці виконали Метт Деймон ("Оппенгеймер", "Марсіанин"), Енн Гетевей ("Інтерстеллар", "Диявол носить Прада"), Роберт Паттінсон ("Тенет", "Бетмен"), Зендея ("Дюна", "Людина-павук") та Том Голланд ("Людина-павук", "Неможливе").

Такж у фільмі знялися Люпіта Ніонґо ("12 років рабства", "Ми"), Шарліз Терон ("Монстр", "Шалений Макс: Дорога гніву"), Міа Ґот ("Перл", "Х"), Бенні Сафді ("Оппенгеймер", "Незламний"), Джон Бернтал ("Каратель", "Ходячі мерці"), Джон Легуізамо ("Джон Уік", "Ромео + Джульєтта") та інші.

Крістофер Нолан не лише зняв фільм, а й написав сценарій та виступив продюсером разом зі своєю дружиною Еммою Томас. "Одіссею" знімали в різних куточках світу з використанням новітніх IMAX-технологій.

Фільм вийде у прокат 17 липня 2026 року.

