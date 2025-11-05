"Мумия" возвращается. Чего ждать от продолжения культового фильма

Согласно данным издания Variety, создатели фильма "Мумия" намерены наконец снять четвертую часть десятилетней экшн-франшизы. Более того, к своим ролям вернутся голливудские актеры Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс.
Главные тезисы
- Впервые фильм вышел в 1999 году, впоследствии были сняты еще две части.
- Недавно студия Universal пыталась воскресить "Мумию", однако это была безуспешная попытка.
"Мумия" снова проснется?
Зрители наконец-то смогут насладиться четвертой частью десятилетней экшн-франшизы.
К режиссерской работе присоединятся Мэтт Бэттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые стали известны после возрождения франшизы "Крик" для Paramount в 2022 году.
Дата премьеры новой "Мумии" пока не раскрывается.
Однако исполнители главных ролей Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс подтвердили, что станут частью нового проекта.
Что важно понимать, первый фильм вышел на большие экраны еще 26 лет назад.
Главные герои должны остановить его, прежде чем он вступит в полную силу.
В 2001 и 2008 годах вышли сиквелы "Мумия возвращается" и "Мумия: Гробница Императора Дракона".
Что также интересно, в 2017 году студия Universal пыталась воскресить "Мумию" с Томом Крузом, однако это был коммерческий провал.
