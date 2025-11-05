"Мумия" возвращается. Чего ждать от продолжения культового фильма
"Мумия" возвращается. Чего ждать от продолжения культового фильма

Читати українською
Источник:  Variety

Согласно данным издания Variety, создатели фильма "Мумия" намерены наконец снять четвертую часть десятилетней экшн-франшизы. Более того, к своим ролям вернутся голливудские актеры Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс.

Главные тезисы

  • Впервые фильм вышел в 1999 году, впоследствии были сняты еще две части.
  • Недавно студия Universal пыталась воскресить "Мумию", однако это была безуспешная попытка.

Зрители наконец-то смогут насладиться четвертой частью десятилетней экшн-франшизы.

К режиссерской работе присоединятся Мэтт Бэттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, которые стали известны после возрождения франшизы "Крик" для Paramount в 2022 году.

Дата премьеры новой "Мумии" пока не раскрывается.

Однако исполнители главных ролей Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс подтвердили, что станут частью нового проекта.

Что важно понимать, первый фильм вышел на большие экраны еще 26 лет назад.

Это приключенческий боевик, в котором группа кладоискателей случайно пробуждает древнего египетского жреца-мумию. Он возвращается к жизни, чтобы воскресить свою любимую и отомстить тем, кто нарушил его покой.

Главные герои должны остановить его, прежде чем он вступит в полную силу.

В 2001 и 2008 годах вышли сиквелы "Мумия возвращается" и "Мумия: Гробница Императора Дракона".

Что также интересно, в 2017 году студия Universal пыталась воскресить "Мумию" с Томом Крузом, однако это был коммерческий провал.

