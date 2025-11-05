"Мумія" повертається. Чого чекати від продовження культового фільму

Згідно з даними видання Variety, творці стрічки “Мумія” мають намір нарешті зняти четверту частину десятирічної екшн-франшизи. Ба більше, до своїх ролей повернуться голлівудські актори Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс.

"Мумія" знову прокинеться?

Глядачі нарешті зможуть насолодитися четвертою частиною десятирічної екшн-франшизи.

До режисерської роботи долучаться Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллетт, які стали відомі після відродженням франшизи "Крик" для Paramount у 2022 році.

Дата прем'єри нової "Мумії" наразі не розкривається.

Однак виконавці головних ролей Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс підтвердили, що стануть частиною нового проєкту.

Що важливо розуміти, перше стрічка вийшла на великі екрани ще 26 років тому.

Це пригодницький бойовик, у якому група шукачів скарбів випадково пробуджує давнього єгипетського жреця-мумію. Він повертається до життя, аби воскресити свою кохану й помститися тим, хто порушив його спокій. Поширити

Головні герої повинні зупинити його, перш ніж він набуде повної сили.

У 2001 та 2008 роках вийшли сиквели "Мумія повертається" та "Мумія: Гробниця Імператора Дракона".

Що також цікаво, у 2017 році студія Universal намагалася воскресити "Мумію" з Томом Крузом, однак це ув комерційний провал.