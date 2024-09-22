Фільм з одним з найкрасивіших чоловіків планети. Що відомо про стрічку "Мікі 17"
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Фільм з одним з найкрасивіших чоловіків планети. Що відомо про стрічку "Мікі 17"

Роберт Паттінсон
Джерело:  online.ua

30 січня 2025 року в український прокат вийде науково-фантастичний фільму "Мікі 17" (Mickey 17) з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Варто зазначити, що саме цього голлівудського актора у 2020 році видання The Sun назвало найкрасивішим чоловіком у світі.

Головні тези:

  • Фільм Мікі 17 - науково-фантастичний проєкт з Робертом Паттінсоном в головній ролі.
  • Стрічка базується на романі Едварда Ештона та розповідає історію колонізації крижаного світу.
  • Режисером фільму є Пон Чжун-Хо, відомий своїм успішним та скандальним фільмом “Паразити”.

"Мікі 17". Чого очікувати від стрічки

Що важливо розуміти, базою для створення фільму став науково-фантастичний роман Едварда Ештона "Міккі-7".

У центрі сюжету — історія чоловіка Мікі, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм.

Це "відновлюваний співробітник", чий розум після смерті завантажують у нове тіло. Після чергової загибелі Міккі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників, а під час останньої він на якийсь час втрачає зв'язок з базою — коли ж Міккі повертається туди, то бачить, що йому вже створили заміну.

Варто звернути увагу на те, що ця стрічка — новаторський кінематографічний проєкт від оскароносного сценариста і режисера фільму "Паразити" Пона Джун-Хо.

Акторський склад справді вражає:

  • Роберт Паттінсон (франшиза "Сутінки", "Бетмен", "Тенет");

  • Наомі Акі ("Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", "Кліпни двічі");

  • Стівен Ян ("Мінарі", "Ноу", серіал "Ходячі мерці");

  • Тоні Коллетт ("Спадковість", "Ножі наголо");

  • Марк Руффало ("Бідолашні створіння", франшиза "Месники").

Як українці відреагували на трейлер фільму "Мікі 17":

  • Ого, щось справді цікаве!;

  • Оригінально!;

  • Прикольно, аж подивитись захотілось;

  • Крута задумка! Чекаю;

  • Дивно, смішно, цікаво, та ще й музика з New Vegas;

  • Фільм очевидно надихається фільмом "Місяць" 2009, але покращує ці схожості;

  • Потенційно цікаву ідею знову звели у комедію. А жаль;

  • Після трейлеру стає трохи ясніше чому фільм перенесли на 25 рік!)та і дата виходу теж натякає))

Фото: скриншот

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