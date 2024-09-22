Фільм з одним з найкрасивіших чоловіків планети. Що відомо про стрічку "Мікі 17"

Це "відновлюваний співробітник", чий розум після смерті завантажують у нове тіло. Після чергової загибелі Міккі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників, а під час останньої він на якийсь час втрачає зв'язок з базою — коли ж Міккі повертається туди, то бачить, що йому вже створили заміну.