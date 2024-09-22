Фільм з одним з найкрасивіших чоловіків планети. Що відомо про стрічку "Мікі 17"

30 січня 2025 року в український прокат вийде науково-фантастичний фільму "Мікі 17" (Mickey 17) з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Варто зазначити, що саме цього голлівудського актора у 2020 році видання The Sun назвало найкрасивішим чоловіком у світі.
Головні тези:
- Фільм Мікі 17 - науково-фантастичний проєкт з Робертом Паттінсоном в головній ролі.
- Стрічка базується на романі Едварда Ештона та розповідає історію колонізації крижаного світу.
- Режисером фільму є Пон Чжун-Хо, відомий своїм успішним та скандальним фільмом “Паразити”.
"Мікі 17". Чого очікувати від стрічки
Що важливо розуміти, базою для створення фільму став науково-фантастичний роман Едварда Ештона "Міккі-7".
У центрі сюжету — історія чоловіка Мікі, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм.
Варто звернути увагу на те, що ця стрічка — новаторський кінематографічний проєкт від оскароносного сценариста і режисера фільму "Паразити" Пона Джун-Хо.
Акторський склад справді вражає:
Роберт Паттінсон (франшиза "Сутінки", "Бетмен", "Тенет");
Наомі Акі ("Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", "Кліпни двічі");
Стівен Ян ("Мінарі", "Ноу", серіал "Ходячі мерці");
Тоні Коллетт ("Спадковість", "Ножі наголо");
Марк Руффало ("Бідолашні створіння", франшиза "Месники").
Як українці відреагували на трейлер фільму "Мікі 17":
Ого, щось справді цікаве!;
Оригінально!;
Прикольно, аж подивитись захотілось;
Крута задумка! Чекаю;
Дивно, смішно, цікаво, та ще й музика з New Vegas;
Фільм очевидно надихається фільмом "Місяць" 2009, але покращує ці схожості;
Потенційно цікаву ідею знову звели у комедію. А жаль;
Після трейлеру стає трохи ясніше чому фільм перенесли на 25 рік!)та і дата виходу теж натякає))
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