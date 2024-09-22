Фильм с одним из самых красивых мужчин планеты. Что известно о "Микки 17"
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Фильм с одним из самых красивых мужчин планеты. Что известно о "Микки 17"

"Микки 17". Чего ждать от фильма
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Источник:  online.ua

30 января 2025 года в украинский прокат выйдет научно-фантастический фильм "Микки 17" (Mickey 17) с Робертом Паттинсоном в главной роли. Стоит отметить, что именно этого голливудского актера в 2020 году издание The Sun назвало самым красивым мужчиной в мире.

Главные тезисы

  • Фильм “Микки 17” – научно-фантастический проект с Робертом Паттинсоном в главной роли.
  • Он создан на базе ромаага Эдварда Эштона и повествует историю колонизации ледяного мира.
  • Режиссером фильма является Пон Чжун-Хо, известный своим успешным и скандальным фильмом “Паразиты”.

"Микки 17". Чего ждать от фильма

Что важно понимать, базой для создания фильма стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона "Микки-7".

В центре сюжета — история мужчины Микки, участвующего в колонизации ледяного мира Нифльхейм.

Это "восстанавливаемый сотрудник", чей разум после смерти загружают в новое тело. После очередной гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников, а во время последней он на время теряет связь с базой — когда же Микки возвращается туда, то видит, что ему уже создали замену.

Стоит обратить внимание, что эта лента — новаторский кинематографический проект от оскароносного сценариста и режиссера фильма "Паразиты" Пона Джун-Хо.

Актерский состав действительно впечатляет:

  • Роберт Паттинсон (франшиза "Сумерки", "Бэтмен", "Тенет");

  • Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Клипны дважды");

  • Стивен Ян ("Минари", "Ноу", сериал "Ходячие мертвецы");

  • Тони Коллетт ("Наследственность", "Ножи наголо");

  • Марк Руффало ("Бедняжные создания", франшиза "Мстители").

Как украинцы отреагировали на трейлер фильма "Микки 17":

  • Ого, что-то действительно интересное!;

  • Оригинально!;

  • Прикольно, даже посмотреть захотелось;

  • Крутая затея! Жду;

  • Удивительно, смешно, интересно, да еще и музыка из New Vegas;

  • Фильм очевидно вдохновляется фильмом "Луна" 2009, но улучшает эти сходства;

  • Потенциально интересную идею снова свели в комедию. К сожалению;

  • После трейлера становится немного яснее, почему фильм перенесли на 25 год!) да и дата выхода тоже намекает))

Фото: скриншот

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