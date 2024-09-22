Фильм с одним из самых красивых мужчин планеты. Что известно о "Микки 17"

30 января 2025 года в украинский прокат выйдет научно-фантастический фильм "Микки 17" (Mickey 17) с Робертом Паттинсоном в главной роли. Стоит отметить, что именно этого голливудского актера в 2020 году издание The Sun назвало самым красивым мужчиной в мире.
Главные тезисы
- Фильм “Микки 17” – научно-фантастический проект с Робертом Паттинсоном в главной роли.
- Он создан на базе ромаага Эдварда Эштона и повествует историю колонизации ледяного мира.
- Режиссером фильма является Пон Чжун-Хо, известный своим успешным и скандальным фильмом “Паразиты”.
"Микки 17". Чего ждать от фильма
Что важно понимать, базой для создания фильма стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона "Микки-7".
В центре сюжета — история мужчины Микки, участвующего в колонизации ледяного мира Нифльхейм.
Стоит обратить внимание, что эта лента — новаторский кинематографический проект от оскароносного сценариста и режиссера фильма "Паразиты" Пона Джун-Хо.
Актерский состав действительно впечатляет:
Роберт Паттинсон (франшиза "Сумерки", "Бэтмен", "Тенет");
Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Клипны дважды");
Стивен Ян ("Минари", "Ноу", сериал "Ходячие мертвецы");
Тони Коллетт ("Наследственность", "Ножи наголо");
Марк Руффало ("Бедняжные создания", франшиза "Мстители").
Как украинцы отреагировали на трейлер фильма "Микки 17":
Ого, что-то действительно интересное!;
Оригинально!;
Прикольно, даже посмотреть захотелось;
Крутая затея! Жду;
Удивительно, смешно, интересно, да еще и музыка из New Vegas;
Фильм очевидно вдохновляется фильмом "Луна" 2009, но улучшает эти сходства;
Потенциально интересную идею снова свели в комедию. К сожалению;
После трейлера становится немного яснее, почему фильм перенесли на 25 год!) да и дата выхода тоже намекает))
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