Фильм с одним из самых красивых мужчин планеты. Что известно о "Микки 17"

Это "восстанавливаемый сотрудник", чей разум после смерти загружают в новое тело. После очередной гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников, а во время последней он на время теряет связь с базой — когда же Микки возвращается туда, то видит, что ему уже создали замену.