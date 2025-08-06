Фільм жахів "Одне ціле" — трейлер та цікаві факти про кіноновинку

21 серпня на великі екрани в Україні вийде боді-горор "Одне ціле" (Together), який уже може похизуватися високими рейтингами. Він стане яскравим і метафоричним переосмисленнями кохання та його наслідків для кожного з членів пари.
Головні тези:
- Закоханих у фільмі зіграла реальна подружня пара.
- Критики та перші глядачі схвально оцінили кіноновинку.
"Одне ціле" — лякає та захоплює
У центрі сюжету — історія закоханої пари Тіма і Міллі, яка поселяється у заміському будинку.
Саме там з головними героями раптово починають відбуватися дивні та моторошні речі.
Їхнє кохання — і навіть тіла! — опиняються під загрозою через невідому та жахаючу силу.
Закоханих у новому фільмі жахів зіграли Дейв Франко та Елісон Брі.
Вкрай цікавим фактом є те, що вони — подружня пара й в реальному житті.
Варто звернути увагу на те, що кіноновинку часто порівнюють з "Субстанцією" Коралі Фаржа, яка підкорила світ у 2024 році.
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