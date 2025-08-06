Фільм жахів "Одне ціле" — трейлер та цікаві факти про кіноновинку

21 серпня на великі екрани в Україні вийде боді-горор "Одне ціле" (Together), який уже може похизуватися високими рейтингами. Він стане яскравим і метафоричним переосмисленнями кохання та його наслідків для кожного з членів пари.

"Одне ціле" — лякає та захоплює

У центрі сюжету — історія закоханої пари Тіма і Міллі, яка поселяється у заміському будинку.

Саме там з головними героями раптово починають відбуватися дивні та моторошні речі.

Їхнє кохання — і навіть тіла! — опиняються під загрозою через невідому та жахаючу силу.

Закоханих у новому фільмі жахів зіграли Дейв Франко та Елісон Брі.

Вкрай цікавим фактом є те, що вони — подружня пара й в реальному житті.

Ми з Дейвом багато працювали разом. Ми одружені, ми разом понад 13 років. Наш рівень невербального спілкування дуже високий. І у зніманнях "Одного цілого" це стало нам у пригоді на дуже буквальному фізичному рівні, — зізнається Брі. Поширити

Варто звернути увагу на те, що кіноновинку часто порівнюють з "Субстанцією" Коралі Фаржа, яка підкорила світ у 2024 році.