Фильм ужасов "Одно целое" — трейлер и интересные факты

21 августа на большие экраны в Украине выйдет боди-хоррор "Одно целое" (Together), который уже может похвастаться высокими рейтингами. Он станет ярким и метафорическим переосмыслением любви и ее последствий для каждого из членов пары.

"Одно целое" — пугает и восхищает

В центре сюжета — история влюбленной пары Тима и Милли, которая поселяется в загородном доме.

Там с главными героями внезапно начинают происходить странные и жуткие вещи.

Их любовь — и даже тела! — оказываются под угрозой из-за неизвестной и ужасающей силы.

Влюбленных в новом ужастике сыграли Дэйв Франко и Элисон Бри.

Крайне интересным фактом является то, что они — супружеская пара и в реальной жизни.

Мы с Дэйвом много работали вместе. Мы женаты, мы вместе более 13 лет. Наш уровень невербального общения очень высок. И в съемках "Одного целого" это нам пригодилось на очень буквальном физическом уровне, — признается Бри. Поделиться

Стоит обратить внимание на то, что киноновинку часто сравнивают с "Субстанцией" Коралли Фаржа, которая покорила мир в 2024 году.