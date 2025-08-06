Фильм ужасов "Одно целое" — трейлер и интересные факты
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Фильм ужасов "Одно целое" — трейлер и интересные факты

"Одно целое" - пугает и восхищает
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Источник:  online.ua

21 августа на большие экраны в Украине выйдет боди-хоррор "Одно целое" (Together), который уже может похвастаться высокими рейтингами. Он станет ярким и метафорическим переосмыслением любви и ее последствий для каждого из членов пары.

Главные тезисы

  • Влюбленных в фильме сыграла реальная супружеская пара.
  • Критики и первые зрители одобрительно оценили киноновинку.

"Одно целое" — пугает и восхищает

В центре сюжета — история влюбленной пары Тима и Милли, которая поселяется в загородном доме.

Там с главными героями внезапно начинают происходить странные и жуткие вещи.

Их любовь — и даже тела! — оказываются под угрозой из-за неизвестной и ужасающей силы.

Влюбленных в новом ужастике сыграли Дэйв Франко и Элисон Бри.

Крайне интересным фактом является то, что они — супружеская пара и в реальной жизни.

Мы с Дэйвом много работали вместе. Мы женаты, мы вместе более 13 лет. Наш уровень невербального общения очень высок. И в съемках "Одного целого" это нам пригодилось на очень буквальном физическом уровне, — признается Бри.

Стоит обратить внимание на то, что киноновинку часто сравнивают с "Субстанцией" Коралли Фаржа, которая покорила мир в 2024 году.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 76% от зрителей.

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