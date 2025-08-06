Фильм ужасов "Одно целое" — трейлер и интересные факты

21 августа на большие экраны в Украине выйдет боди-хоррор "Одно целое" (Together), который уже может похвастаться высокими рейтингами. Он станет ярким и метафорическим переосмыслением любви и ее последствий для каждого из членов пары.
Главные тезисы
- Влюбленных в фильме сыграла реальная супружеская пара.
- Критики и первые зрители одобрительно оценили киноновинку.
"Одно целое" — пугает и восхищает
В центре сюжета — история влюбленной пары Тима и Милли, которая поселяется в загородном доме.
Там с главными героями внезапно начинают происходить странные и жуткие вещи.
Их любовь — и даже тела! — оказываются под угрозой из-за неизвестной и ужасающей силы.
Влюбленных в новом ужастике сыграли Дэйв Франко и Элисон Бри.
Крайне интересным фактом является то, что они — супружеская пара и в реальной жизни.
Стоит обратить внимание на то, что киноновинку часто сравнивают с "Субстанцией" Коралли Фаржа, которая покорила мир в 2024 году.
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