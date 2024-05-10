У фінал турніру вийшли німецький "Баєр” та італійська "Аталанта”

У півфіналі "Баєр" зіграв проти італійської "Роми". Гра завершилася із рахунком 2:2 (4:2 за підсумками двох матчів). У "Роми" два пропущених – Манчіні забив автогол на 83 хвилині, ще один мʼяч у ворота італійців згодом відправив Станішич.

У "Баєра" також два пропущених мʼячі – Паредес забив на 43 (пен) та 66 (пен) хвилинах.

Що стосується Аталанти, то вона легко пройшла в 1/2-гій французький Марсель. Після гостьових 1:1, італійці розгромили суперника вдома 3:0. Гра завершилася із рахунком 3:0. Голи забивали Лукман, Руджерi та Туре.

Перша гра між цими клубами завершилася із рахунком 1:1.

Півзахисник Баєра Граніт Джака прокоментував вихід у фінал Ліги Європи.

На фінальний матч ми неодмінно вирушимо за перемогою. Зрозуміло, буде непросто. Аталанта — ще одна італійська команда, що має дуже міцний тактичний вишкіл. Ми зробимо все для того, щоб повернутися до Леверкузена з титулом — сказав Джака. Поширити

Хто опинився у фіналі Ліги Чемпіонів

У середу, 8 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, на полі зустрілися "Реал" і "Баварія". У фінал пройшов іспанський "Реал".

ФК "Боруссія" Дортмунд переміг французький "ПСЖ", ставши першим фіналістом сезону Ліги Чемпіонів. Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Матч завершився рахунком 0:1, на 50 хвилині захисник "Боруссії" Матс Гуммельс забив єдиний гол.

Таким чином, у фіналі мадридський "Реал" зустрінеться із "Боруссією" Дортмунд.

Матч відбудеться 1 червня в Лондоні, на стадіоні "Вемблі".