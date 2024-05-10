Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня на стадіоні "Авіва" в ірландському Дубліні.
У фінал турніру вийшли німецький "Баєр” та італійська "Аталанта”
У півфіналі "Баєр" зіграв проти італійської "Роми". Гра завершилася із рахунком 2:2 (4:2 за підсумками двох матчів). У "Роми" два пропущених – Манчіні забив автогол на 83 хвилині, ще один мʼяч у ворота італійців згодом відправив Станішич.
У "Баєра" також два пропущених мʼячі – Паредес забив на 43 (пен) та 66 (пен) хвилинах.
Що стосується Аталанти, то вона легко пройшла в 1/2-гій французький Марсель. Після гостьових 1:1, італійці розгромили суперника вдома 3:0. Гра завершилася із рахунком 3:0. Голи забивали Лукман, Руджерi та Туре.
Перша гра між цими клубами завершилася із рахунком 1:1.
Півзахисник Баєра Граніт Джака прокоментував вихід у фінал Ліги Європи.
Хто опинився у фіналі Ліги Чемпіонів
У середу, 8 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, на полі зустрілися "Реал" і "Баварія". У фінал пройшов іспанський "Реал".
ФК "Боруссія" Дортмунд переміг французький "ПСЖ", ставши першим фіналістом сезону Ліги Чемпіонів. Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Матч завершився рахунком 0:1, на 50 хвилині захисник "Боруссії" Матс Гуммельс забив єдиний гол.
Таким чином, у фіналі мадридський "Реал" зустрінеться із "Боруссією" Дортмунд.
Матч відбудеться 1 червня в Лондоні, на стадіоні "Вемблі".
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