В финал турнира вышли немецкий "Байер" и итальянская "Аталанта"

В полуфинале "Байер" сыграл против итальянской "Ромы". Игра завершилась со счетом 2:2 (4:2 по итогам двух матчей). У "Ромы" два пропущенных - Манчини забил автогол на 83 минуте, еще один мяч в ворота итальянцев впоследствии отправил Станишич.

У "Байера" также два пропущенных мяча - Паредес забил на 43 (пен) и 66 (пен) минутах.

Что касается Аталанты, то она легко прошла в 1/2-й французский Марсель. После гостевых 1:1 итальянцы разгромили соперника дома 3:0. Игра завершилась со счётом 3:0. Голы забивали Лукман, Руджери и Туре.

Первая игра между этими клубами завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник Байера Гранит Джака прокомментировал выход в финал Лиги Европы.

На финальный матч мы непременно отправимся за победой. Разумеется, будет непросто. Аталанта — еще одна итальянская команда, имеющая очень крепкую тактическую подготовку. Мы сделаем все для того, чтобы вернуться в Леверкузен с титулом – сказал Джака. Поделиться

Кто оказался в финале Лиги Чемпионов

В среду, 8 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, на поле встретились "Реал" и "Бавария". В финал прошел испанский "Реал".

ФК "Боруссия" Дортмунд победил французский "ПСЖ", став первым финалистом сезона Лиги Чемпионов. Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Матч завершился счетом 0:1, на 50 минуте защитник "Боруссии" Матс Гуммельс забил единственный гол.

Таким образом, в финале мадридский "Реал" встретится с "Боруссией" Дортмунд.

Матч состоится 1 июня в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".