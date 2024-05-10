Финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе "Авива" в ирландском Дублине.
В финал турнира вышли немецкий "Байер" и итальянская "Аталанта"
В полуфинале "Байер" сыграл против итальянской "Ромы". Игра завершилась со счетом 2:2 (4:2 по итогам двух матчей). У "Ромы" два пропущенных - Манчини забил автогол на 83 минуте, еще один мяч в ворота итальянцев впоследствии отправил Станишич.
У "Байера" также два пропущенных мяча - Паредес забил на 43 (пен) и 66 (пен) минутах.
Что касается Аталанты, то она легко прошла в 1/2-й французский Марсель. После гостевых 1:1 итальянцы разгромили соперника дома 3:0. Игра завершилась со счётом 3:0. Голы забивали Лукман, Руджери и Туре.
Первая игра между этими клубами завершилась со счётом 1:1.
Полузащитник Байера Гранит Джака прокомментировал выход в финал Лиги Европы.
Кто оказался в финале Лиги Чемпионов
В среду, 8 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, на поле встретились "Реал" и "Бавария". В финал прошел испанский "Реал".
ФК "Боруссия" Дортмунд победил французский "ПСЖ", став первым финалистом сезона Лиги Чемпионов. Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Матч завершился счетом 0:1, на 50 минуте защитник "Боруссии" Матс Гуммельс забил единственный гол.
Таким образом, в финале мадридский "Реал" встретится с "Боруссией" Дортмунд.
Матч состоится 1 июня в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".
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