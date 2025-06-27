Фінал серіалу "Гра в кальмара" уже в мережі — перші подробиці

27 червня стрімінгова платформа Netflix врешті представила останній третій сезон серіалу "Гра в кальмара", який за лічені роки зумів підкорити мільйони глядачів у різних куточках світу.
Головні тези:
- Головний герой Гі Хун у новому сезоні опиняється перед непростим вибором.
- Антиутопічний трилер написаний та знятий Хван Донхьоком продовжує підкорювати світ.
"Гра в кальмара" завершується
Що важливо розуміти, третій сезон складається з 6 серій.
Що стосується другого, то він завершився дійсно інтригуюче: головний герой Гі Хун, який став переможцем у першому сезоні, потрапив у пастку.
Він робив все можливе, щоб знищити систему зсередини.
Як уже згадувалося раніше, антиутопічний трилер про виживання створив, написав та зняв сценарист і режисер Хван Донхьок.
Його дебютний сезон вийшов ще 4 роки тому і одразу зміг досягти шаленої популярності.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-