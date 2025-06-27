Фінал серіалу "Гра в кальмара" уже в мережі — перші подробиці
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Фінал серіалу "Гра в кальмара" уже в мережі — перші подробиці

"Гра в кальмара" завершується
Джерело:  online.ua

27 червня стрімінгова платформа Netflix врешті представила останній третій сезон серіалу "Гра в кальмара", який за лічені роки зумів підкорити мільйони глядачів у різних куточках світу.

Головні тези:

  • Головний герой Гі Хун у новому сезоні опиняється перед непростим вибором.
  • Антиутопічний трилер написаний та знятий Хван Донхьоком продовжує підкорювати світ.

"Гра в кальмара" завершується

Що важливо розуміти, третій сезон складається з 6 серій.

Що стосується другого, то він завершився дійсно інтригуюче: головний герой Гі Хун, який став переможцем у першому сезоні, потрапив у пастку.

Він робив все можливе, щоб знищити систему зсередини.

"Гра в кальмара" ні для кого не зупиняється, тому Гі Хун буде змушений зробити кілька важливих рішень перед обличчям непереборного відчаю, оскільки він та гравці, що вижили, опиняються у ще смертельніших іграх, які випробовують рішучість кожного. З кожним раундом їхній вибір призводить до дедалі серйозніших наслідків, — лаконічно описує сюжет команда Netflix.

Як уже згадувалося раніше, антиутопічний трилер про виживання створив, написав та зняв сценарист і режисер Хван Донхьок.

Його дебютний сезон вийшов ще 4 роки тому і одразу зміг досягти шаленої популярності.

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