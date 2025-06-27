Финал сериала "Игра в кальмара" уже в сети — первые подробности

"Игра в кальмара" ни для кого не останавливается, поэтому Ги Хун будет вынужден сделать несколько важных решений перед лицом непреодолимого отчаяния, поскольку он и выжившие игроки оказываются в еще более смертельных играх, испытывающих решимость каждого. С каждым раундом их выбор приводит к более серьезным последствиям, — лаконично описывает сюжет команда Netflix.