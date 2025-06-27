Финал сериала "Игра в кальмара" уже в сети — первые подробности
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Финал сериала "Игра в кальмара" уже в сети — первые подробности

"Игра в кальмара" завершается
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Источник:  online.ua

27 июня стриминговая платформа Netflix наконец-то представила последний третий сезон сериала "Игра в кальмара", который за считанные годы сумел покорить миллионы зрителей в разных уголках мира.

Главные тезисы

  • Главный герой Ги Хун в новом сезоне оказывается перед непростым выбором.
  • Антиутопический триллер написан и снятый Хван Донхек продолжает покорять мир.

"Игра в кальмара" завершается

Что важно понимать, третий сезон состоит из шести серий.

Что касается второго, то он завершился действительно интригующе: главный герой Ги Хун, ставший победителем в первом сезоне, попал в ловушку.

Он делал все возможное, чтобы уничтожить систему изнутри.

"Игра в кальмара" ни для кого не останавливается, поэтому Ги Хун будет вынужден сделать несколько важных решений перед лицом непреодолимого отчаяния, поскольку он и выжившие игроки оказываются в еще более смертельных играх, испытывающих решимость каждого. С каждым раундом их выбор приводит к более серьезным последствиям, — лаконично описывает сюжет команда Netflix.

Как уже упоминалось ранее, антиутопический триллер о выживании создал, написал и снял сценарист и режиссер Хван Донхек.

Его дебютный сезон вышел еще 4 года назад и сразу смог достичь безумной популярности.

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