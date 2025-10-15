Фінальний трейлер української драми "Сірі бджоли" з'явився у мережі — відео
Фінальний трейлер української драми "Сірі бджоли" з'явився у мережі — відео

Сірі бджоли
Джерело:  online.ua

Фінальний трейлер драми "Сірі бджоли" — вже у мережі. Стрічка розповідає про двох жителів села "сірої зони", які відмовляються евакуюватися й змушені потоваришувати попри усі колишні суперечки. Фільм вийде в прокат вже 23 жовтня.

Головні тези:

  • У фільмі "Сірі бджоли" розкривається історія двох жителів села в "сірій зоні" АТО, які відмовляються евакуюватися і потоваришують попри суперечки.
  • Акторами у фільмі є Віктор Жданов та Володимир Ямненко, які донесли до глядачів реалії життя людей у подібних кризових ситуаціях.
  • Фільм оснований на бестселері Андрія Куркова і відзначений рядом нагород українських та міжнародних кінофестивалів.

Фінальний трейлер української драми "Сірі бджоли" вже у мережі

У фільмі зіграли Віктор Жданов ("Спіймати Кайдаша", "Кіборги. Герої не вмирають") та Володимир Ямненко ("Дике поле", а також відомий як учасник телешоу "Золотий гусак").

Події фільму розгортаються на Донеччині, в "сірій зоні" АТО. У невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє чоловіків. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть побут. Але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Фільм засновано на бестселері Андрія Куркова "Сірі бджоли", що увійшов до шорт-листа "Книги року BBC-2018" та списку найкращих книжок 2022 року за версією The New Yorker. Утім, фільм не дослівно переповідає роман, а адаптує його під сучасні реалії.

Режисер фільму Дмитро Мойсеєв разом з командою проводив власне дослідження життя людей, що наразі проживають в подібних "сірих зонах" між фронтом і тилом.

Зйомки стартували на Луганщині, у селі Вовчоярівка під Сєвєродонецьком у лютому 2022 року. Через початок повномасштабного вторгнення, довелося змінити локацію на Київську область.

Оператором стрічки виступив військовослужбовець 39 бригади Вадим Ільков, який раніше працював над фільмами "Вулкан" та "Редакція" Романа Бондарчука. Художник-постановник фільму — Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут"), звукорежисер Артем Мостовий (художній керівник номінованої на "Еммі" студії KWA Production) та інші.

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі в Роттердамі (Нідерланди) у 2024 році. В Україні фільм був показаний і здобув Ґран-прі Одеського кінофестивалю та спеціальну відзнаку фестивалю "Молодість"). Також стрічку визнали найкращим фільмом на премії кінокритиків "Кіноколо".

