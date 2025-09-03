"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — перший трейлер фільму вже у мережі

"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": вийшов трейлер фільму

В основу фільму лягла деталізована та драматична 30-річна історія колективу, пісні якого єднають українців і стали символом свободи, любові та боротьби.

Як зазначають творці фільму, "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" поєднує унікальні архівні матеріали, невідомі факти й щирі спогади людей, які створювали та розвивали історію гурту.

Це відверта розповідь, у якій поряд із музичними перемогами й великою популярністю були й особисті конфлікти, болючі розриви та історичні виклики, які переживала країна.

Серед ключових подій – часи, коли на старті кар'єри у рідному Львові гурт ніхто не сприймав серйозно, історії про переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміна складу гурту, шлях до найбільших стадіонів країни та іменитих майданчиків світу.

А ще – народження пісень, що стали справжніми народними хітами, масштабні тури, участь у двох революціях і підтримка українців під час війни.

Зйомки фільму дали нам, музикантам, унікальну нагоду самим озирнутись на наш шлях у 30 років. Згадати такі події і моменти, про які мало хто пам'ятав, а дехто і не знав навіть, – поділився лідер гурту Святослав Вакарчук.

Режисером фільму виступив Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, а сценаристом – Вадим Переверзєв. За виробництво відповідала студія KNIFE! Films, відома за стрічкою "Яремчук: Незрівнянний світ краси", а також серіалами "Епізоди" та "Спалах".