"Океан Ельзи: Спостереження Шторму" — перший трейлер фільму вже у мережі

Вийшов трейлер документального фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", присвяченого культовому українському рок-гурту.
Головні тези:
- Фільм “Океан Ельзи: Спостереження Шторму” розкриває 30-річну історію гурту, яка сповнена музичних перемог та особистих випробувань.
- Документальний фільм поєднує в собі унікальні архівні матеріали, невідомі факти та щирі спогади тих, хто пройшов історію разом з гуртом.
- Режисером фільму виступив Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, сценаристом – Вадим Переверзєв.
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": вийшов трейлер фільму
В основу фільму лягла деталізована та драматична 30-річна історія колективу, пісні якого єднають українців і стали символом свободи, любові та боротьби.
Як зазначають творці фільму, "Океан Ельзи: Спостереження Шторму" поєднує унікальні архівні матеріали, невідомі факти й щирі спогади людей, які створювали та розвивали історію гурту.
Це відверта розповідь, у якій поряд із музичними перемогами й великою популярністю були й особисті конфлікти, болючі розриви та історичні виклики, які переживала країна.
А ще – народження пісень, що стали справжніми народними хітами, масштабні тури, участь у двох революціях і підтримка українців під час війни.
Зйомки фільму дали нам, музикантам, унікальну нагоду самим озирнутись на наш шлях у 30 років. Згадати такі події і моменти, про які мало хто пам'ятав, а дехто і не знав навіть, – поділився лідер гурту Святослав Вакарчук.
Режисером фільму виступив Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк, а сценаристом – Вадим Переверзєв. За виробництво відповідала студія KNIFE! Films, відома за стрічкою "Яремчук: Незрівнянний світ краси", а також серіалами "Епізоди" та "Спалах".
В український прокат фільм вийде 6 листопада 2025 року.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-