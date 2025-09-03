"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — первый трейлер фильма уже в сети
"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — первый трейлер фильма уже в сети

Океан Эльзы
Источник:  online.ua

Вышел трейлер документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", посвященного культовой украинской рок-группе.

Главные тезисы

  • Документальный фильм “Океан Эльзы: Наблюдение Шторма” рассказывает о 30-летней истории легендарной украинской рок-группы.
  • Фильм сочетает в себе уникальные архивные материалы, неизвестные факты и искренние воспоминания участников группы.
  • Основу фильма составляют драматические события, песни, символизирующие свободу и любовь, а также личные испытания и исторические вызовы.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": вышел трейлер фильма

В основу фильма легла детализированная и драматическая 30-летняя история коллектива, песни которого объединяют украинцев и стали символом свободы, любви и борьбы.

Как отмечают создатели фильма, "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" объединяет уникальные архивные материалы, неизвестные факты и искренние воспоминания людей, создававших и развивавших историю группы.

Это откровенный рассказ, в котором, наряду с музыкальными победами и большой популярностью, были и личные конфликты, болезненные разрывы и исторические вызовы, которые переживала страна.

Среди ключевых событий — времена, когда на старте карьеры в родном Львове группа никто не воспринимала серьезно, истории о переезде в Киев, выходе культовых альбомов, изменении состава группы, пути к крупнейшим стадионам страны и именитым площадкам мира.

А еще — рождение песен, ставших настоящими народными хитами, масштабные туры, участие в двух революциях и поддержка украинцев во время войны.

Съемки фильма дали нам, музыкантам, уникальную возможность самим оглянуться на наш путь в 30 лет. Вспомнить такие события и моменты, о которых мало кто помнил, а некоторые даже не знал, — поделился лидер группы Святослав Вакарчук.

Режиссером фильма выступил Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк, а сценаристом — Вадим Переверзев. За производство отвечала студия KNIFE! Films, известная по ленте "Яремчук: Бесподобный мир красоты", а также сериалами "Эпизоды" и "Вспышка".

В украинский прокат фильм выйдет 6 ноября 2025 года.

Почему стоит посмотреть "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

