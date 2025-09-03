"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" — первый трейлер фильма уже в сети

Вышел трейлер документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", посвященного культовой украинской рок-группе.
Главные тезисы
- Документальный фильм “Океан Эльзы: Наблюдение Шторма” рассказывает о 30-летней истории легендарной украинской рок-группы.
- Фильм сочетает в себе уникальные архивные материалы, неизвестные факты и искренние воспоминания участников группы.
- Основу фильма составляют драматические события, песни, символизирующие свободу и любовь, а также личные испытания и исторические вызовы.
"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": вышел трейлер фильма
В основу фильма легла детализированная и драматическая 30-летняя история коллектива, песни которого объединяют украинцев и стали символом свободы, любви и борьбы.
Как отмечают создатели фильма, "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" объединяет уникальные архивные материалы, неизвестные факты и искренние воспоминания людей, создававших и развивавших историю группы.
Это откровенный рассказ, в котором, наряду с музыкальными победами и большой популярностью, были и личные конфликты, болезненные разрывы и исторические вызовы, которые переживала страна.
А еще — рождение песен, ставших настоящими народными хитами, масштабные туры, участие в двух революциях и поддержка украинцев во время войны.
Съемки фильма дали нам, музыкантам, уникальную возможность самим оглянуться на наш путь в 30 лет. Вспомнить такие события и моменты, о которых мало кто помнил, а некоторые даже не знал, — поделился лидер группы Святослав Вакарчук.
Режиссером фильма выступил Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк, а сценаристом — Вадим Переверзев. За производство отвечала студия KNIFE! Films, известная по ленте "Яремчук: Бесподобный мир красоты", а также сериалами "Эпизоды" и "Вспышка".
В украинский прокат фильм выйдет 6 ноября 2025 года.
