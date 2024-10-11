Культовая украинская рок-группа "Океан Эльзы" выпустила свой первый англоязычный альбом Lighthouse.
Главные тезисы
- Первый англоязычный альбом Океана Эльзы 'Lighthouse' символизирует надежду на лучшее будущее и содержит 10 треков, включая хиты Voices Are Rising и Lighthouse.
- Альбом 'Той день' является десятым студийным альбомом группы на украинском языке и посвящен 30-летию группы, содержит 12 композиций, включая песню Мукачево.
- Работа над альбомом 'Lighthouse' велась в разных студиях и городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон, с участием всех участников группы, которые участвовали в записи дистанционно.
- Группа отметит 30-летие своего существования с плановой серией концертов в столичном Дворце спорта, альбомы 'Lighthouse' и 'Той день' станут ярким событием в истории группы.
- Океан Эльзы возвращается к украиноязычной музыке после восьмилетнего перерыва с альбомом 'Той день', содержащим песни, отсылающие к родным городам и символам жизни.
Что известно о первом англоязычном альбоме Океана Эльзы Lighthouse
В альбом вошли 10 композиций. В частности, до этого уже были презентованы песни Voices Are Rising и Lighthouse, а также Might Have Been a Dream, Love on Fire, Running Away, Broken Pieces of Me, Favorite Sound, Doves Will Sing, Nowhere, Lullaby.
По словам фронтмена Святослава Вакарчука, название альбома в переводе "маяк" символизирует надежду на лучшее будущее.
Вакарчук также отметил, что работа над альбомом велась в разных студиях и в разных городах, в частности, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне.
При этом сами музыканты участвовали в записи дистанционно.
Альбом Lighthouse вышел в канун 30-летия создания группы. Его коллектив отмечает 12 октября. По этому случаю группа сыграет пять концертов подряд в столичном Дворце спорта: 11, 12, 13, 15 и 16 октября.
Что известно о выпуске первого за 8 лет украиноязычного альбома "Океана Эльзы" "Той день"
"Той день" — десятый студийный альбом группы, в который вошли 12 композиций, в том числе и песня Мукачево, клип на которую группа презентовала до этого.
В альбом вошли песни: "Шиле", "Цветные вежи", "Без образ", "Песня песен".
На обложке альбома также отсылка в родной город Вакарчука. На нем изображен стилизованный цветок сакуры, являющийся символом пробуждения жизни.
Музыканты до этого отмечали, что альбом посвящен 30-летию создания группы.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-