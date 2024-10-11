Океан Эльзы выпустили первый англоязычный альбом. Что о нем известно
Категория
Культура
Дата публикации

Океан Эльзы выпустили первый англоязычный альбом. Что о нем известно

Океан Эльзы
Читати українською
Источник:  Украинская правда

Культовая украинская рок-группа "Океан Эльзы" выпустила свой первый англоязычный альбом Lighthouse.

Главные тезисы

  • Первый англоязычный альбом Океана Эльзы 'Lighthouse' символизирует надежду на лучшее будущее и содержит 10 треков, включая хиты Voices Are Rising и Lighthouse.
  • Альбом 'Той день' является десятым студийным альбомом группы на украинском языке и посвящен 30-летию группы, содержит 12 композиций, включая песню Мукачево.
  • Работа над альбомом 'Lighthouse' велась в разных студиях и городах, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон, с участием всех участников группы, которые участвовали в записи дистанционно.
  • Группа отметит 30-летие своего существования с плановой серией концертов в столичном Дворце спорта, альбомы 'Lighthouse' и 'Той день' станут ярким событием в истории группы.
  • Океан Эльзы возвращается к украиноязычной музыке после восьмилетнего перерыва с альбомом 'Той день', содержащим песни, отсылающие к родным городам и символам жизни.

Что известно о первом англоязычном альбоме Океана Эльзы Lighthouse

В альбом вошли 10 композиций. В частности, до этого уже были презентованы песни Voices Are Rising и Lighthouse, а также Might Have Been a Dream, Love on Fire, Running Away, Broken Pieces of Me, Favorite Sound, Doves Will Sing, Nowhere, Lullaby.

По словам фронтмена Святослава Вакарчука, название альбома в переводе "маяк" символизирует надежду на лучшее будущее.

Вакарчук также отметил, что работа над альбомом велась в разных студиях и в разных городах, в частности, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне.

При этом сами музыканты участвовали в записи дистанционно.

Мне не хватало присутствия наших музыкантов. Но это был другой опыт. Так почему бы и нет? — отметил Вакарчук.

Альбом Lighthouse вышел в канун 30-летия создания группы. Его коллектив отмечает 12 октября. По этому случаю группа сыграет пять концертов подряд в столичном Дворце спорта: 11, 12, 13, 15 и 16 октября.

Что известно о выпуске первого за 8 лет украиноязычного альбома "Океана Эльзы" "Той день"

"Той день" — десятый студийный альбом группы, в который вошли 12 композиций, в том числе и песня Мукачево, клип на которую группа презентовала до этого.

В альбом вошли песни: "Шиле", "Цветные вежи", "Без образ", "Песня песен".

На обложке альбома также отсылка в родной город Вакарчука. На нем изображен стилизованный цветок сакуры, являющийся символом пробуждения жизни.

Музыканты до этого отмечали, что альбом посвящен 30-летию создания группы.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Океан Эльзы удивил фанатов новой необычной песней — видео
Океан Эльзы
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Океан Эльзы и украинские артисты подарили новое звучание хиту "Той день" — премьера
Океан Эльзы
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Океан Эльзы" удивил фанатов англоязычным треком Lighthouse — видео
Вакарчук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?