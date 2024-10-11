Что известно о первом англоязычном альбоме Океана Эльзы Lighthouse

В альбом вошли 10 композиций. В частности, до этого уже были презентованы песни Voices Are Rising и Lighthouse, а также Might Have Been a Dream, Love on Fire, Running Away, Broken Pieces of Me, Favorite Sound, Doves Will Sing, Nowhere, Lullaby.

По словам фронтмена Святослава Вакарчука, название альбома в переводе "маяк" символизирует надежду на лучшее будущее.

Вакарчук также отметил, что работа над альбомом велась в разных студиях и в разных городах, в частности, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне.

При этом сами музыканты участвовали в записи дистанционно.

Мне не хватало присутствия наших музыкантов. Но это был другой опыт. Так почему бы и нет? — отметил Вакарчук. Поделиться

Альбом Lighthouse вышел в канун 30-летия создания группы. Его коллектив отмечает 12 октября. По этому случаю группа сыграет пять концертов подряд в столичном Дворце спорта: 11, 12, 13, 15 и 16 октября.

Что известно о выпуске первого за 8 лет украиноязычного альбома "Океана Эльзы" "Той день"

"Той день" — десятый студийный альбом группы, в который вошли 12 композиций, в том числе и песня Мукачево, клип на которую группа презентовала до этого.

В альбом вошли песни: "Шиле", "Цветные вежи", "Без образ", "Песня песен".

На обложке альбома также отсылка в родной город Вакарчука. На нем изображен стилизованный цветок сакуры, являющийся символом пробуждения жизни.

Музыканты до этого отмечали, что альбом посвящен 30-летию создания группы.