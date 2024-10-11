Океан Ельзи випустив перший англомовний альбом. Що про нього відомо
Категорія
Культура
Дата публікації

Океан Ельзи випустив перший англомовний альбом. Що про нього відомо

Океан Ельзи
Джерело:  Українська правда

Культовий український рок-гурт “Океан Ельзи” випустив свій перший англомовний альбом Lighthouse. 

Головні тези:

  • Альбом Lighthouse - перший англомовний реліз від українського рок-гурту Океан Ельзи з 10 композицій, включаючи Voices Are Rising та Lighthouse.
  • Назва альбому (маяк) символізує надію на краще майбутнє, а запис відбувався в різних містах, включаючи Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Лондон.
  • Гурт святкує 30-річчя створення, видаючи альбом Lighthouse та готуючи п'ять концертів у столичному Палаці спорту з 11 по 16 жовтня.
  • Альбом Океану Ельзи Той день – студійний реліз з 12 композиціями, присвячений 30-річчю гурту і випущений після 8-річної паузи.
  • Пісня “Мукачево” стала однією з головних в альбомі “Той день”.

Що відомо про перший англомовний альбом Океану Ельзи Lighthouse

До альбому увійшли 10 композицій. Зокрема, до цього вже була презентовані пісні Voices Are Rising та Lighthouse, а також Might Have Been a Dream, Love on Fire, Running Away, Broken Pieces of Me, Favorite Sound, Doves Will Sing, Nowhere, Lullaby.

За словами фронтмена Святослава Вакарчука, назва альбому, що у перекладі “маяк”, символізує надію на краще майбутнє.

Вакарчук також зазначив, що робота над альбомом велась велась у різних студіях та у різних містах, зокрема, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.

При цьому самі музиканти брали участь у записі дистанційно.

Мені не вистачало присутності наших музикантів. Але це був інший досвід. Тож чому б ні? — зазначив Вакарчук.

Альбом Lighthouse вийшов у переддень 30-річчя створення гурту. Його колектив святкує 12 жовтня. З цієї нагоди гурт зіграє п'ять концертів поспіль у столичному Палаці спорту: 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня.

Що відомо про випуск першого за 8 років українськомовного альбому “Океану Ельзи” "Той день"

"Той день" — десятий студійний альбом групи, до якого увійшли 12 композицій, зокрема і пісня “Мукачево”, кліп на яку гурт презентував до цього.

До альбому увійшли пісні: "Шіле", "Кольорові вежі", "Без образ", "Пісня пісень".

На обкладинці альбому також є відсилка до рідного міста Вакарчука. На ньому зображена стилізована квітка сакури, що є символом пробудження життя.

Музиканти до цього зазначали, що альбом присвячений 30-річчю створення гурту.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Океан Ельзи здивував фанатів новою незвичною піснею — відео
Океан Ельзи
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Океан Ельзи та українські артисти подарували нове звучання хіту "Той день" — прем'єра
Океан Ельзи
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Океан Ельзи" здивував фанатів англомовним треком Lighthouse — відео
Святослав Вакарчук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?