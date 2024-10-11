Що відомо про перший англомовний альбом Океану Ельзи Lighthouse

До альбому увійшли 10 композицій. Зокрема, до цього вже була презентовані пісні Voices Are Rising та Lighthouse, а також Might Have Been a Dream, Love on Fire, Running Away, Broken Pieces of Me, Favorite Sound, Doves Will Sing, Nowhere, Lullaby.

За словами фронтмена Святослава Вакарчука, назва альбому, що у перекладі “маяк”, символізує надію на краще майбутнє.

Вакарчук також зазначив, що робота над альбомом велась велась у різних студіях та у різних містах, зокрема, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.

При цьому самі музиканти брали участь у записі дистанційно.

Мені не вистачало присутності наших музикантів. Але це був інший досвід. Тож чому б ні? — зазначив Вакарчук. Поширити

Альбом Lighthouse вийшов у переддень 30-річчя створення гурту. Його колектив святкує 12 жовтня. З цієї нагоди гурт зіграє п'ять концертів поспіль у столичному Палаці спорту: 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня.

Що відомо про випуск першого за 8 років українськомовного альбому “Океану Ельзи” "Той день"

"Той день" — десятий студійний альбом групи, до якого увійшли 12 композицій, зокрема і пісня “Мукачево”, кліп на яку гурт презентував до цього.

До альбому увійшли пісні: "Шіле", "Кольорові вежі", "Без образ", "Пісня пісень".

На обкладинці альбому також є відсилка до рідного міста Вакарчука. На ньому зображена стилізована квітка сакури, що є символом пробудження життя.

Музиканти до цього зазначали, що альбом присвячений 30-річчю створення гурту.