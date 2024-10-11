Культовий український рок-гурт “Океан Ельзи” випустив свій перший англомовний альбом Lighthouse.
Головні тези:
- Альбом Lighthouse - перший англомовний реліз від українського рок-гурту Океан Ельзи з 10 композицій, включаючи Voices Are Rising та Lighthouse.
- Назва альбому (маяк) символізує надію на краще майбутнє, а запис відбувався в різних містах, включаючи Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Лондон.
- Гурт святкує 30-річчя створення, видаючи альбом Lighthouse та готуючи п'ять концертів у столичному Палаці спорту з 11 по 16 жовтня.
- Альбом Океану Ельзи Той день – студійний реліз з 12 композиціями, присвячений 30-річчю гурту і випущений після 8-річної паузи.
- Пісня “Мукачево” стала однією з головних в альбомі “Той день”.
Що відомо про перший англомовний альбом Океану Ельзи Lighthouse
До альбому увійшли 10 композицій. Зокрема, до цього вже була презентовані пісні Voices Are Rising та Lighthouse, а також Might Have Been a Dream, Love on Fire, Running Away, Broken Pieces of Me, Favorite Sound, Doves Will Sing, Nowhere, Lullaby.
За словами фронтмена Святослава Вакарчука, назва альбому, що у перекладі “маяк”, символізує надію на краще майбутнє.
Вакарчук також зазначив, що робота над альбомом велась велась у різних студіях та у різних містах, зокрема, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.
При цьому самі музиканти брали участь у записі дистанційно.
Альбом Lighthouse вийшов у переддень 30-річчя створення гурту. Його колектив святкує 12 жовтня. З цієї нагоди гурт зіграє п'ять концертів поспіль у столичному Палаці спорту: 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня.
Що відомо про випуск першого за 8 років українськомовного альбому “Океану Ельзи” "Той день"
"Той день" — десятий студійний альбом групи, до якого увійшли 12 композицій, зокрема і пісня “Мукачево”, кліп на яку гурт презентував до цього.
До альбому увійшли пісні: "Шіле", "Кольорові вежі", "Без образ", "Пісня пісень".
На обкладинці альбому також є відсилка до рідного міста Вакарчука. На ньому зображена стилізована квітка сакури, що є символом пробудження життя.
Музиканти до цього зазначали, що альбом присвячений 30-річчю створення гурту.
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