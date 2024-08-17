"Океан Ельзи" здивував фанатів англомовним треком Lighthouse — відео

Український рок-гурт "Океан Ельзи" та лідер американського колективу Goo Goo Dolls Джон Ржезнік неочікувано для всіх представили спільний трек Lighthouse.
Головні тези:
- Музиканти висловлюють вдячність один одному за спільну роботу та роблять акцент на символічному значенні маяка у пісні.
- Частина прибутку від треку буде передана на фандрайзингову платформу United24.
- Фанати захоплено реагують на нову пісню, висловлюючи велику підтримку і вдячність музикантам за їхню творчість.
Що важливо знати про трек Lighthouse
Пісня увійшла до однойменного альбому українських артистів, презентація якого відбудеться 11 жовтня 2024 року.
За словами фронтмена “ОЕ” Святослава Вакарчука, він дуже вдячний Ржезніку за таку плідну колаборацію.
Музикант також наголосив, що маяк є для нього дуже потужною метафорою.
Лідер американського колективу Goo Goo Dolls також вислови вдячність “ОЕ” за можливість стати частиною пісні Lighthouse.
Окрім того, Джон Ржезнік нагадав про той внесок, який робить “Океан Ельзи” для перемоги України.
Що важливо розуміти, частину коштів, отриману з пісні, передадуть фандрейзинговій платформі United24.
Як користувачі мережі коментують трек Lighthouse:
Славко, Ви, як завжди, дивуєте і щоразу перевершуєте свій попередній твір;
Дякуємо, Святославе Івановичу, що піднімаєте нашу музику на світовий рівень!;
Голос Святослава англійською звучить просто неймовірно;
Прекрасна робота! Дуже цікаво звучить ОЕ англійською!;
Геніальне виконання! Тепер одна з моїх улюблених пісень ОЕ!;
Пишаюся, що наш український гурт так звучить;
Кайфовий трек, круте виконання, бажаю творчих успіхів.
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