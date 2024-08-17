"Океан Ельзи" здивував фанатів англомовним треком Lighthouse — відео

Український рок-гурт "Океан Ельзи" та лідер американського колективу Goo Goo Dolls Джон Ржезнік неочікувано для всіх представили спільний трек Lighthouse.

Що важливо знати про трек Lighthouse

Пісня увійшла до однойменного альбому українських артистів, презентація якого відбудеться 11 жовтня 2024 року.

За словами фронтмена “ОЕ” Святослава Вакарчука, він дуже вдячний Ржезніку за таку плідну колаборацію.

Музикант також наголосив, що маяк є для нього дуже потужною метафорою.

Як українець, я не міг вигадати кращої метафори, щоб висловити нашу надію на майбутнє, саме тому пісня та альбом мають таку назву, — пояснив Святослав Вакарчук. Поширити

Лідер американського колективу Goo Goo Dolls також вислови вдячність “ОЕ” за можливість стати частиною пісні Lighthouse.

Окрім того, Джон Ржезнік нагадав про той внесок, який робить “Океан Ельзи” для перемоги України.

Що важливо розуміти, частину коштів, отриману з пісні, передадуть фандрейзинговій платформі United24.

Я радий, що гроші будуть передані на таку значущу справу. Гурт має багатий досвід обміну посланнями надії та єдності через свою музику, тож побажаємо їм подальших успіхів, оскільки вони надихають людей з України та за її межами, — наголосив Ржезнік. Поширити

Як користувачі мережі коментують трек Lighthouse:

Славко, Ви, як завжди, дивуєте і щоразу перевершуєте свій попередній твір;

Дякуємо, Святославе Івановичу, що піднімаєте нашу музику на світовий рівень!;

Голос Святослава англійською звучить просто неймовірно;

Прекрасна робота! Дуже цікаво звучить ОЕ англійською!;

Геніальне виконання! Тепер одна з моїх улюблених пісень ОЕ!;

Пишаюся, що наш український гурт так звучить;

Кайфовий трек, круте виконання, бажаю творчих успіхів.