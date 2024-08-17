"Океан Эльзы" удивил фанатов англоязычным треком Lighthouse — видео

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" и лидер американского коллектива Goo Goo Dolls Джон Ржезник неожиданно для всех представили общий трек Lighthouse.

Что важно знать о треке Lighthouse

Песня вошла в одноименный альбом украинских артистов, презентация которого состоится 11 октября 2024 года.

По словам фронтмена "ОЭ" Святослава Вакарчука, он очень благодарен Ржезнику за столь плодотворную коллаборацию.

Музыкант также подчеркнул, что маяк является для него мощной метафорой.

Как украинец, я не мог придумать лучшей метафоры, чтобы выразить нашу надежду на будущее, поэтому песня и альбом имеют такое название, — пояснил Святослав Вакарчук. Поделиться

Лидер американского коллектива Goo Goo Dolls также выразил благодарность "ОЭ" за возможность стать частью песни Lighthouse.

Кроме того, Джон Ржезник напомнил о вкладе, который делает “Океан Эльзы” для победы Украины.

Что важно понимать, часть средств, полученную из песни, передадут фандрейзинговой платформе United24.

Я рад, что деньги будут переданы на столь значимое дело. Группа имеет богатый опыт обмена посланиями надежды и единства через свою музыку, поэтому пожелаем им дальнейших успехов, поскольку они вдохновляют людей из Украины и за ее пределами, — подчеркнул Ржезник. Поделиться

Как пользователи сети комментируют трек Lighthouse:

Слава, Вы, как всегда, удивляете и каждый раз превосходите свое предыдущее произведение;

Спасибо, Святослав Иванович, что поднимаете нашу музыку на мировой уровень!;

Голос Святослава на английском звучит просто невероятно;

Прекрасная работа! Очень интересно звучит ОЭ на английском!;

Гениальное исполнение! Теперь одна из моих любимых песен ОЭ!;

Горжусь, что наша украинская группа так звучит;

Кайфовый трек, крутое исполнение, желаю творческих успехов.