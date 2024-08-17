"Океан Эльзы" удивил фанатов англоязычным треком Lighthouse — видео
Категория
Культура
Дата публикации

"Океан Эльзы" удивил фанатов англоязычным треком Lighthouse — видео

Вакарчук
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" и лидер американского коллектива Goo Goo Dolls Джон Ржезник неожиданно для всех представили общий трек Lighthouse.

Главные тезисы

  • Музыканты выражают благодарность друг другу за совместную работу и делают акцент на символическом значении маяка в песне.
  • Часть прибыли от трека будет передана фандрайзинговой платформе United24.
  • Фанаты восторженно реагируют на новую песню, выражая большую поддержку и благодарность музыкантам за их творчество.

Что важно знать о треке Lighthouse

Песня вошла в одноименный альбом украинских артистов, презентация которого состоится 11 октября 2024 года.

По словам фронтмена "ОЭ" Святослава Вакарчука, он очень благодарен Ржезнику за столь плодотворную коллаборацию.

Музыкант также подчеркнул, что маяк является для него мощной метафорой.

Как украинец, я не мог придумать лучшей метафоры, чтобы выразить нашу надежду на будущее, поэтому песня и альбом имеют такое название, — пояснил Святослав Вакарчук.

Лидер американского коллектива Goo Goo Dolls также выразил благодарность "ОЭ" за возможность стать частью песни Lighthouse.

Кроме того, Джон Ржезник напомнил о вкладе, который делает “Океан Эльзы” для победы Украины.

Что важно понимать, часть средств, полученную из песни, передадут фандрейзинговой платформе United24.

Я рад, что деньги будут переданы на столь значимое дело. Группа имеет богатый опыт обмена посланиями надежды и единства через свою музыку, поэтому пожелаем им дальнейших успехов, поскольку они вдохновляют людей из Украины и за ее пределами, — подчеркнул Ржезник.

Как пользователи сети комментируют трек Lighthouse:

  • Слава, Вы, как всегда, удивляете и каждый раз превосходите свое предыдущее произведение;

  • Спасибо, Святослав Иванович, что поднимаете нашу музыку на мировой уровень!;

  • Голос Святослава на английском звучит просто невероятно;

  • Прекрасная работа! Очень интересно звучит ОЭ на английском!;

  • Гениальное исполнение! Теперь одна из моих любимых песен ОЭ!;

  • Горжусь, что наша украинская группа так звучит;

  • Кайфовый трек, крутое исполнение, желаю творческих успехов.

Фото: скриншот

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Певец Андрей Хливнюк отреагировал на кражу своей песни любовницей Путина
Андрей Хливнюк
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лучшие песни Евровидения. Jerry Heil и alyona alyona назвали своих фаворитов
Jerry Heil и alyona alyona
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Права на песни культовой рок-группы Queen покупают за 1 млрд фунтов
Queen

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?