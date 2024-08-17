"Океан Эльзы" удивил фанатов англоязычным треком Lighthouse — видео

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" и лидер американского коллектива Goo Goo Dolls Джон Ржезник неожиданно для всех представили общий трек Lighthouse.
Главные тезисы
- Музыканты выражают благодарность друг другу за совместную работу и делают акцент на символическом значении маяка в песне.
- Часть прибыли от трека будет передана фандрайзинговой платформе United24.
- Фанаты восторженно реагируют на новую песню, выражая большую поддержку и благодарность музыкантам за их творчество.
Что важно знать о треке Lighthouse
Песня вошла в одноименный альбом украинских артистов, презентация которого состоится 11 октября 2024 года.
По словам фронтмена "ОЭ" Святослава Вакарчука, он очень благодарен Ржезнику за столь плодотворную коллаборацию.
Музыкант также подчеркнул, что маяк является для него мощной метафорой.
Лидер американского коллектива Goo Goo Dolls также выразил благодарность "ОЭ" за возможность стать частью песни Lighthouse.
Кроме того, Джон Ржезник напомнил о вкладе, который делает “Океан Эльзы” для победы Украины.
Что важно понимать, часть средств, полученную из песни, передадут фандрейзинговой платформе United24.
Как пользователи сети комментируют трек Lighthouse:
Слава, Вы, как всегда, удивляете и каждый раз превосходите свое предыдущее произведение;
Спасибо, Святослав Иванович, что поднимаете нашу музыку на мировой уровень!;
Голос Святослава на английском звучит просто невероятно;
Прекрасная работа! Очень интересно звучит ОЭ на английском!;
Гениальное исполнение! Теперь одна из моих любимых песен ОЭ!;
Горжусь, что наша украинская группа так звучит;
Кайфовый трек, крутое исполнение, желаю творческих успехов.
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