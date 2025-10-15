Финальный трейлер украинской драмы "Серые пчелы" появился в сети — видео
Финальный трейлер украинской драмы "Серые пчелы" появился в сети — видео

фильм
Источник:  online.ua

Финальный трейлер драмы "Серые пчелы" уже в сети. Лента рассказывает о двух жителях села "серой зоны", которые отказываются эвакуироваться и вынуждены подружиться на все прежние споры. Фильм выйдет в прокат уже 23 октября.

Главные тезисы

  • История фильма “Серые пчелы” основана на бестселлере Андрея Куркова и рассказывает о жизни двух жителей “серой зоны” АТО.
  • В фильме снялись талантливые актеры – Виктор Жданов и Владимир Ямненко, передающие атмосферу кризисных ситуаций в Донецкой области.
  • Режиссер Дмитрий Моисеев провел тщательное исследование повседневной жизни людей, проживающих в подобных 'серых зонах' между фронтом и тылом.

Финальный трейлер украинской драмы "Серые пчелы" уже в сети

В фильме сыграли Виктор Жданов ("Поймать Кайдаша", "Киборги. Герои не умирают") и Владимир Ямненко ("Дикое поле", а также известный как участник телешоу "Золотой гусь").

События фильма разворачиваются в Донецкой области, в "серой зоне" АТО. В небольшой деревне без электроэнергии остались жить только двое мужчин. Под снарядами, иногда пролетающими над селом, соседи-пенсионеры ведут быт. Но все рушится, когда в деревне появляется русский снайпер.

Фильм основан на бестселлере Андрея Куркова "Серые пчелы", вошедшем в шорт-лист "Книги года BBC-2018" и списке лучших книг 2022 года по версии The New Yorker. Впрочем, фильм не буквально пересказывает роман, а адаптирует его под современные реалии.

Режиссер фильма Дмитрий Моисеев вместе с командой проводил собственное исследование жизни людей, проживающих в подобных "серых зонах" между фронтом и тылом.

Съемки стартовали в Луганской области, в селе Волчояровка под Северодонецком в феврале 2022 года. Из-за начала полномасштабного вторжения пришлось сменить локацию на Киевскую область.

Оператором фильма выступил военнослужащий 39 бригады Вадим Ильков, ранее работавший над фильмами "Вулкан" и "Редакция" Романа Бондарчука. Художник-постановщик фильма — Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут"), звукорежиссер Артем Мостовой (художественный руководитель номинированной на "Эмми" студии KWA Production) и другие.

Мировая премьера фильма прошла на кинофестивале в Роттердаме (Нидерланды) в 2024 году. В Украине фильм был показан и получил Гран-при Одесского кинофестиваля и специальное отличие фестиваля "Молодость"). Также фильм признали лучшим фильмом на премии кинокритиков "Киноколо".

