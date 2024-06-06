Ні для кого не секрет, що причиною більшості розлучень є не зради, а саме невміння пар давати відсіч фінансовим викликам. Саме тому мільйонер Раміт Сеті вирішив поділитися з закоханими своїм досвідом у цій сфері.

Управління грошима в парі. Як це має відбуватися

За словами експерта, доволі часто так трапляється, що один з партнерів бере на себе роль "фінансової людини”.

Однак це хибний підхід, який створює чимало проблем для обох закоханих.

Як зазначає Раміт Сеті, якщо одна людина взяла на себе відповідальність щодо ухвалення всіх фінансових рішень, то інша рано чи пізно, відчує себе зайвою та навіть неповноцінною.

Соцопитування вказують на те, що близько чверті партнерів вкрай невдоволені тим, що не впливають на фінансове життя у стосунках та позбавлені права голосу.

Саме тому, наголошує мільйонер, вкрай важливо навчитися керувати своїми коштами разом.

Якщо у ваших стосунках ви відповідаєте за гроші, то, можливо, вам потрібно щось змінити.

Той, хто розпоряджається грошима, повинен взяти на себе відповідальність за м'яке перекалібрування стосунків — пояснює Раміт Сеті. Поширити

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Як налагодити фінансове життя пари

Насамперед закохані повинні детально обговорити розподіл фінансових обов'язків.

До прикладу, обрати кілька категорій витрат, якими буде керувати кожен з партнерів.

Тобто одна людина може стежити за тим, аби витрати на продукти не перевищували певної суми, а інша може відповідати за страхові рахунки. Вам потрібні чіткі лінії відповідальності та чіткі лінії власності. Люди добре реагують на власність і хочуть відігравати певну роль у фінансах, — розповідає мільйонер. Поширити

Раміт Сеті радить не зловживати складними фінансовими термінами й не заплутувати одне одного, адже це може суттєво погіршити ситуацію та принизити одного з партнерів