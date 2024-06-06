Фінансова криза у стосунках. Мільйонер дав слушну пораду усім закоханим
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Фінансова криза у стосунках. Мільйонер дав слушну пораду усім закоханим

конфлікти
Джерело:  CNBC

Ні для кого не секрет, що причиною більшості розлучень є не зради, а саме невміння пар давати відсіч фінансовим викликам. Саме тому мільйонер Раміт Сеті вирішив поділитися з закоханими своїм досвідом у цій сфері.

Головні тези:

  • Рівноправність в управлінні грошима в парі є однією з ключових умов для збереження гармонії у стосунках.
  • Налагодження фінансового життя пари передбачає детальне обговорення розподілу фінансових обов'язків та створення чітких ліній відповідальності.
  • Уникайте складних фінансових термінів та спрощуйте комунікацію про гроші, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів.
  • Здатність говорити разом про гроші допомагає створити тісно зв'язаний та ефективний фінансовий план.
  • Раміт Сеті наголошує на важливості спільного керування коштами та уникненні ролей “фінансової людини”, що може завдати шкоди взаєморозумінню у парі.

Управління грошима в парі. Як це має відбуватися

За словами експерта, доволі часто так трапляється, що один з партнерів бере на себе роль "фінансової людини”.

Однак це хибний підхід, який створює чимало проблем для обох закоханих.

Як зазначає Раміт Сеті, якщо одна людина взяла на себе відповідальність щодо ухвалення всіх фінансових рішень, то інша рано чи пізно, відчує себе зайвою та навіть неповноцінною.

Соцопитування вказують на те, що близько чверті партнерів вкрай невдоволені тим, що не впливають на фінансове життя у стосунках та позбавлені права голосу.

Саме тому, наголошує мільйонер, вкрай важливо навчитися керувати своїми коштами разом.

Якщо у ваших стосунках ви відповідаєте за гроші, то, можливо, вам потрібно щось змінити.

Той, хто розпоряджається грошима, повинен взяти на себе відповідальність за м'яке перекалібрування стосунків — пояснює Раміт Сеті.

Фото: unsplash.com

Як налагодити фінансове життя пари

Насамперед закохані повинні детально обговорити розподіл фінансових обов'язків.

До прикладу, обрати кілька категорій витрат, якими буде керувати кожен з партнерів.

Тобто одна людина може стежити за тим, аби витрати на продукти не перевищували певної суми, а інша може відповідати за страхові рахунки. Вам потрібні чіткі лінії відповідальності та чіткі лінії власності. Люди добре реагують на власність і хочуть відігравати певну роль у фінансах, — розповідає мільйонер.

Раміт Сеті радить не зловживати складними фінансовими термінами й не заплутувати одне одного, адже це може суттєво погіршити ситуацію та принизити одного з партнерів

Ви повинні вести взаємопов'язану розмову про гроші. Ви будете говорити про гроші разом все життя, тому краще знайти спосіб зробити цю розмову цікавою, — підсумовує експерт.

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