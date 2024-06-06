Финансовый кризис в отношениях. Миллионер дал дельный совет всем влюбленным
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Финансовый кризис в отношениях. Миллионер дал дельный совет всем влюбленным

Финансовый кризис в отношениях. Миллионер дал дельный совет всем влюбленным
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Источник:  CNBC

Ни для кого не секрет, что причиной большинства разводов является не измена, а именно неумение пар давать отпор финансовым вызовам. Именно поэтому миллионер Рамит Сети решил поделиться с влюбленными своим опытом в этой сфере.

Главные тезисы

  • Равноправие в управлении деньгами в паре - одно из ключевых условий сохранения гармонии в отношениях.
  • Детальное обсуждение распределения финансовых обязанностей и создание четких линий ответственности помогают избежать конфликтов.
  • Избегайте сложных финансовых терминов и упрощайте коммуникацию о деньгах для совместного развития финансового плана.
  • Совместное управление средствами в паре важно для избегания чувства отсутствия права голоса и недовольства среди партнеров.

Управление деньгами в паре. Как это должно происходить

По словам эксперта, достаточно часто так случается, что один из партнеров берет на себя роль "финансового человека".

Однако это ложный подход, создающий немало проблем для обоих влюбленных.

Как отмечает Рамит Сети, если один человек взял на себя ответственность по принятию всех финансовых решений, то другой, рано или поздно, почувствует себя лишним и даже неполноценным.

Соцопросы указывают на то, что около четверти партнеров крайне недовольны тем, что не влияют на финансовую жизнь в отношениях и лишены права голоса.

Именно поэтому, отмечает миллионер, очень важно научиться управлять своими средствами вместе.

Если в ваших отношениях вы отвечаете за деньги, возможно, вам нужно что-то изменить.

Тот, кто распоряжается деньгами, должен взять на себя ответственность за мягкую перекалибровку отношений — объясняет Рамит Сети.

Фото: unsplash.com

Как наладить финансовую жизнь пары

Прежде всего, влюбленные должны детально обсудить распределение финансовых обязанностей.

Например, выбрать несколько категорий расходов, которыми будет управлять каждый из партнеров.

То есть один человек может следить за тем, чтобы затраты на продукты не превышали определенную сумму, а другой может отвечать за страховые счета. Вам нужны четкие линии. Люди хорошо реагируют на собственность и хотят играть определенную роль в финансах, — рассказывает миллионер.

Рамит Сети советует не злоупотреблять сложными финансовыми терминами и не запутывать друг друга, ведь это может существенно усугубить ситуацию и унизить одного из партнеров.

Вы должны вести взаимосвязанный разговор о деньгах. Вы будете говорить о деньгах вместе всю жизнь, поэтому лучше найти способ сделать этот разговор интересным, — заключает эксперт.

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