Фінляндія імпортує нікель та добрива з Росії
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Фінляндія імпортує нікель та добрива з Росії

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Джерело:  Yle

Попри закритий фінсько-російський кордон і триваючу російську агресію в Україні, перевезення нікелю та добрив залізничними шляхами з РФ до Фінляндії продовжується.

Фінляндія імпортує з РФ

Компанія Nurminen Logistics отримує значний прибуток від ввезення російської сировини, а саме нікелю та добрив, у Фінляндію.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що акції компанії стали найприбутковішими на Гельсінській фондовій біржі минулого року.

Попри закритий фінсько-російський кордон і триваючу російську агресію в Україні, перевезення нікелю та добрив залізничними шляхами з РФ до Фінляндії, стверджує видання. Імпорт не зупиняють і страйки Центрального об’єднання профсоюзів SAK, — йдеться у матеріалі.

Нікель привозять на завод Nornickel Harjavalta, який належить російській групі «Норнікель», власником якої є Володимир Потанін. На Потаніна були накладені санкції США, Великої Британії та Канади, однак з боку ЄС обмежень введено не було.

Добрива везуть із Росії в порт фінського міста Котка. За завантаження добрив відповідає російський портовий оператор Fertilog, однак там коментарів Yle з цього питання не надали.

Російський нікель та добрива наразі не підпадають під санкції, оскільки є критично важливою сировиною для Фінляндії. Імпорт здійснюється на основі державної угоди між скандинавською країною та РФ щодо залізничних перевезень, пише видання.

Фінляндія допоможе Україні з боєприпасами

Фінляндія виділить 30 мільйонів євро для закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у мережі X.

Про це рішення глава Міноборони повідомив після обговорення з командувачем Сил оборони Чехії щодо покращення підтримки європейської оборони та України.

Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 млн євро.

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