Финляндия импортирует никель и удобрения из России

Несмотря на закрытую финско-российскую границу и продолжающуюся российскую агрессию в Украине, перевозка никеля и удобрений железнодорожными путями из РФ в Финляндию продолжается.
Финляндия импортирует из РФ
Компания Nurminen Logistics получает значительную прибыль от ввоза российского сырья, а именно никеля и удобрений в Финляндию.
Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что акции компании стали наиболее прибыльными на Хельсинкской фондовой бирже в прошлом году.
Никель привозят на завод Nornickel Harjavalta, принадлежащий российской группе "Норникель", владельцем которой является Владимир Потанин. На Потанина были наложены санкции США, Великобритании и Канады, однако со стороны ЕС ограничений введено не было.
Удобрения везут из России в порт финского Котка. За загрузку удобрений отвечает российский портовый оператор Fertilog, однако там комментарии Yle по этому вопросу не предоставили.
Российский никель и удобрения пока не подпадают под санкции, поскольку являются критически важным сырьем для Финляндии. Импорт осуществляется на основе государственного соглашения между скандинавской страной и РФ по железнодорожным перевозкам, пишет издание.
Финляндия поможет Украине с боеприпасами
Финляндия выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в сети X.
Об этом решении глава Минобороны сообщил после обсуждения с командующим Сил обороны Чехии по улучшению поддержки европейской обороны и Украины.
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