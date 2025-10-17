Фінляндія надасть Україні 30-ий пакет військової допомоги

Фінляндія надасть Україні тридцятий за рахунком пакет військової допомоги на десятки мільйонів євро.
Головні тези:
- Фінляндія надає Україні 30-ий пакет військової допомоги обсягом близько 52 мільйони євро.
- Ця допомога складатиметься переважно з нових замовлень фінських оборонних компаній.
- Міністр оборони Фінляндії наголосив, що підтримка України є ключовою для безпеки Європи.
Україна отримає нову військову допомогу від Фінляндії
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.
Рішення ухвалив президент Фінляндії Александр Стубб за пропозицією уряду 17 жовтня. Загальна вартість нового пакета становитиме близько 52 мільйонів євро.
Як зазначається, допомога складатиметься переважно з нових замовлень фінських оборонних компаній.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен наголосив, що підтримка України залишається ключовою для безпеки Європи.
У Міноборони також повідомили, що з міркувань безпеки та для гарантування доставки вантажу до місця призначення Фінляндія не розголошує деталей про зміст допомоги, спосіб її транспортування чи графік постачання.
Навесні 2025 року Міністерство оборони Фінляндії запустило програму підтримки України, яка передбачає закупівлю оборонної продукції у фінських компаній для подальшої передачі українській стороні.
Метою програми є задоволення критичних потреб України, а також забезпечення придатності та безперервності постачання оборонної продукції, зокрема шляхом підтримки національних виробничих потужностей.
У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що під час ухвалення рішення про надання чергового пакета допомоги враховувалися актуальні потреби України та можливості фінських Збройних сил.
