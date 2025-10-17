Фінляндія надасть Україні 30-ий пакет військової допомоги

Фінляндія надасть Україні тридцятий за рахунком пакет військової допомоги на десятки мільйонів євро.

Україна отримає нову військову допомогу від Фінляндії

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Рішення ухвалив президент Фінляндії Александр Стубб за пропозицією уряду 17 жовтня. Загальна вартість нового пакета становитиме близько 52 мільйонів євро.

Як зазначається, допомога складатиметься переважно з нових замовлень фінських оборонних компаній.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен наголосив, що підтримка України залишається ключовою для безпеки Європи.

Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішується в Україні. Це вимагає наполегливості та твердості від усіх союзників, — заявив Хякканен. Поширити

У Міноборони також повідомили, що з міркувань безпеки та для гарантування доставки вантажу до місця призначення Фінляндія не розголошує деталей про зміст допомоги, спосіб її транспортування чи графік постачання.

Навесні 2025 року Міністерство оборони Фінляндії запустило програму підтримки України, яка передбачає закупівлю оборонної продукції у фінських компаній для подальшої передачі українській стороні.

Метою програми є задоволення критичних потреб України, а також забезпечення придатності та безперервності постачання оборонної продукції, зокрема шляхом підтримки національних виробничих потужностей.