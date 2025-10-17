Финляндия предоставит Украине 30-й пакет военной помощи

Финляндия предоставит Украине тридцатый пакет военной помощи на десятки миллионов евро.

Украина получит новую военную помощь от Финляндии

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

Решение принял президент Финляндии Александр Стубб по предложению правительства 17 октября. Общая стоимость нового пакета составит около 52 миллионов евро.

Как отмечается, помощь будет состоять преимущественно по новым заказам финских оборонных компаний.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен подчеркнул, что поддержка Украины остается ключевой для безопасности Европы.

Будущее свободной и безопасной Европы разрешается в Украине. Это требует настойчивости и твердости всех союзников, — заявил Хякканен. Поделиться

В Минобороны также сообщили, что из соображений безопасности и для обеспечения доставки груза до места назначения Финляндия не разглашает деталей о содержании помощи, способе ее транспортировки или графике поставки.

Весной 2025 Министерство обороны Финляндии запустило программу поддержки Украины, которая предусматривает закупку оборонной продукции у финских компаний для дальнейшей передачи украинской стороне.

Целью программы является удовлетворение критических потребностей Украины, а также обеспечение пригодности и непрерывности поставок оборонной продукции, в частности путем поддержки национальных производственных мощностей.