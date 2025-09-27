Фінляндія та Швеція створили спільну ударну бригаду на кордоні з РФ

Швеція та Фінляндія спільно створили нову ударну бригаду чисельністю 4–5 тисяч військовослужбовців, яка розташована біля фінської Лапландії.

Швеція та Фінляндія посилили захист кордону з Росією

Основу нового формування складають бійці шведської механізованої Норрботтенської бригади, яка має досвід бойових дій у суворих зимових умовах. Вона складається з п’яти батальйонів та підрозділів забезпечення.

Щоб прискорити введення бригади у бойову готовність, озброєння розмістили у Лапландії заздалегідь. Йдеться, зокрема, про шведські самохідні гаубиці Archer, які вражати цілі на відстані до 50 км.

У разі збройного конфлікту нова бригада отримає підтримку з повітря - її прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter та F-35, а також ударні гелікоптери Apache.

Поряд із новою бригадою НАТО на постійній основі дислокуватимуться від 5 до 7 тисяч фінських військовослужбовців. Поширити

Разом ці сили за чисельністю відповідають російським підрозділам, які розгорнуті на північному напрямку.

Нагадаємо, Європейський Союз побудує трискладову систему захисту східного флангу від Росії. Мова йде про три "стіни" - морську, дронову та наземну. Реалізація проєкту здійснюватиметься в кооперації з Україною та урахуванням українського бойового досвіду.

Також Країни Європейського Союзу планують убезпечити свої східні кордони від можливого російського вторгнення, створивши своєрідний водний бар’єр за допомогою відновлення боліт.