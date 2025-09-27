Финляндия и Швеция создали совместную ударную бригаду на границе с РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия и Швеция создали совместную ударную бригаду на границе с РФ

Швеция
Читати українською
Источник:  Iltalehti

Швеция и Финляндия совместно создали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих, расположенную у финской Лапландии.

Главные тезисы

  • Финляндия и Швеция создали совместную ударную бригаду на границе с Россией, численностью 4-5 тысяч военнослужащих.
  • Бригада включает опытных бойцов шведской механизированной Норрботтенской бригады, способных действовать в суровых зимних условиях.
  • Для быстрого введения бригады в боевую готовность ее вооружение заранее размещено в Лапландии, включая самоходные гаубицы Archer.

Швеция и Финляндия усилили защиту границы с Россией

Основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, имеющей опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

Чтобы ускорить введение бригады в боевую готовность, вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые поражали цели на расстоянии до 50 км.

В случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха — ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.

Наряду с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих.

Вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, развернутым на северном направлении.

Напомним, Европейский Союз построит трехсложную систему защиты восточного фланга от России. Речь идет о трех "стенах" — морской, дроновой и наземной. Реализация проекта будет осуществляться в кооперации с Украиной и с учетом украинского боевого опыта.

Страны Европейского Союза планируют обезопасить свои восточные границы от возможного российского вторжения, создав своеобразный водный барьер посредством восстановления болот.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Угроза от России — Финляндия готовится к худшему развитию событий
Финляндия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Финляндия подписали заявление о создании международной "Коалиции укрытий"
Денис Шмыгаль
Шмыгаль
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Финляндия указала на важный нюанс
Стубб и Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?