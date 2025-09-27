Финляндия и Швеция создали совместную ударную бригаду на границе с РФ

Швеция и Финляндия совместно создали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих, расположенную у финской Лапландии.

Швеция и Финляндия усилили защиту границы с Россией

Основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, имеющей опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.

Чтобы ускорить введение бригады в боевую готовность, вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые поражали цели на расстоянии до 50 км.

В случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха — ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.

Наряду с новой бригадой НАТО на постоянной основе будут дислоцироваться от 5 до 7 тысяч финских военнослужащих. Поделиться

Вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, развернутым на северном направлении.

Напомним, Европейский Союз построит трехсложную систему защиты восточного фланга от России. Речь идет о трех "стенах" — морской, дроновой и наземной. Реализация проекта будет осуществляться в кооперации с Украиной и с учетом украинского боевого опыта.

Страны Европейского Союза планируют обезопасить свои восточные границы от возможного российского вторжения, создав своеобразный водный барьер посредством восстановления болот.