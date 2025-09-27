Финляндия и Швеция создали совместную ударную бригаду на границе с РФ

Швеция и Финляндия совместно создали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих, расположенную у финской Лапландии.
Главные тезисы
- Финляндия и Швеция создали совместную ударную бригаду на границе с Россией, численностью 4-5 тысяч военнослужащих.
- Бригада включает опытных бойцов шведской механизированной Норрботтенской бригады, способных действовать в суровых зимних условиях.
- Для быстрого введения бригады в боевую готовность ее вооружение заранее размещено в Лапландии, включая самоходные гаубицы Archer.
Швеция и Финляндия усилили защиту границы с Россией
Основу нового формирования составляют бойцы шведской механизированной Норрботтенской бригады, имеющей опыт боевых действий в суровых зимних условиях. Она состоит из пяти батальонов и подразделений обеспечения.
Чтобы ускорить введение бригады в боевую готовность, вооружение разместили в Лапландии заранее. Речь идет, в частности, о шведских самоходных гаубицах Archer, которые поражали цели на расстоянии до 50 км.
В случае вооруженного конфликта новая бригада получит поддержку с воздуха — ее будут прикрывать британские истребители Eurofighter и F-35, а также ударные вертолеты Apache.
Вместе эти силы по численности соответствуют российским подразделениям, развернутым на северном направлении.
Напомним, Европейский Союз построит трехсложную систему защиты восточного фланга от России. Речь идет о трех "стенах" — морской, дроновой и наземной. Реализация проекта будет осуществляться в кооперации с Украиной и с учетом украинского боевого опыта.
Страны Европейского Союза планируют обезопасить свои восточные границы от возможного российского вторжения, создав своеобразный водный барьер посредством восстановления болот.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-