Украина и Финляндия подписали заявление о создании международной "Коалиции укрытий"

Соответствующее заявление подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его коллега из Финляндии Петтери Орпо.
Главные тезисы
- Украина и Финляндия начали международную Коалицию укрытий для строительства защитных сооружений в Украине.
- Стратегия развития предполагает построение 2300 сооружений к 2027 году и 3 тысячи к 2030 году с привлечением около 14 млрд евро инвестиций.
- Цели Коалиции включают координацию усилий, обмен опытом и поддержку финансирования для строительства укрытий.
Украина и Финляндия основали "Коалицию укрытий"
Как отметил украинский премьер, в настоящее время в Украине насчитывается более 62 тысяч укрытий, однако существует потребность в большем количестве. Кроме этого, ряд объектов нуждаются в модернизации.
Также он наметил цели созданной Коалиции:
координировать усилия партнеров по строительству укрытий;
обмениваться лучшими практиками в данной сфере;
создавать и поддерживать механизмы финансирования для строительства объектов гражданской защиты. В частности, одним из таких инструментов может быть начатая Евросоюзом программа Ukraine Facility.
Призываем международное сообщество присоединяться к Коалиции и вносить свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.
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