Украина и Финляндия подписали заявление о создании международной "Коалиции укрытий"

Соответствующее заявление подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его коллега из Финляндии Петтери Орпо.

Украина и Финляндия основали "Коалицию укрытий"

Как отметил украинский премьер, в настоящее время в Украине насчитывается более 62 тысяч укрытий, однако существует потребность в большем количестве. Кроме этого, ряд объектов нуждаются в модернизации.

Правительство уже реализует стратегию развития укрытий. Наша цель — к 2027 году построить 2300 сооружений гражданской защиты, а к 2030 году — еще 3 тысячи. Мы рассчитываем на средства деятельности Коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на строительство укрытий. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Также он наметил цели созданной Коалиции:

координировать усилия партнеров по строительству укрытий;

обмениваться лучшими практиками в данной сфере;

создавать и поддерживать механизмы финансирования для строительства объектов гражданской защиты. В частности, одним из таких инструментов может быть начатая Евросоюзом программа Ukraine Facility.