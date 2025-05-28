Украина и Финляндия подписали заявление о создании международной "Коалиции укрытий"
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Финляндия подписали заявление о создании международной "Коалиции укрытий"

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
Читати українською

Соответствующее заявление подписали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его коллега из Финляндии Петтери Орпо.

Главные тезисы

  • Украина и Финляндия начали международную Коалицию укрытий для строительства защитных сооружений в Украине.
  • Стратегия развития предполагает построение 2300 сооружений к 2027 году и 3 тысячи к 2030 году с привлечением около 14 млрд евро инвестиций.
  • Цели Коалиции включают координацию усилий, обмен опытом и поддержку финансирования для строительства укрытий.

Украина и Финляндия основали "Коалицию укрытий"

Как отметил украинский премьер, в настоящее время в Украине насчитывается более 62 тысяч укрытий, однако существует потребность в большем количестве. Кроме этого, ряд объектов нуждаются в модернизации.

Правительство уже реализует стратегию развития укрытий. Наша цель — к 2027 году построить 2300 сооружений гражданской защиты, а к 2030 году — еще 3 тысячи. Мы рассчитываем на средства деятельности Коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на строительство укрытий.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Также он наметил цели созданной Коалиции:

  • координировать усилия партнеров по строительству укрытий;

  • обмениваться лучшими практиками в данной сфере;

  • создавать и поддерживать механизмы финансирования для строительства объектов гражданской защиты. В частности, одним из таких инструментов может быть начатая Евросоюзом программа Ukraine Facility.

Призываем международное сообщество присоединяться к Коалиции и вносить свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит от Финляндии боеприпасы на сумму 90 млн евро
Министерство обороны Финляндии
Финляндия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Угроза от России — Финляндия готовится к худшему развитию событий
Финляндия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на границе Финляндии и России обостряется — что известно
Финляндия взволнована подозрительной активностью РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?