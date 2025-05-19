Украина получит от Финляндии боеприпасы на сумму 90 млн евро

Финляндия предоставит Украине боеприпасы, закупленные за прибыль от замороженных российских активов. Стоимость сделки составляет 90 миллионов евро.
Главные тезисы
- Финляндия предоставит Украине боеприпасы на сумму 90 млн евро, закупленные за прибыль от замороженных российских активов.
- Соглашение усилит связи между Финляндией и Украиной, а также укрепит оборону последней.
- Поддержка Украины со стороны Финляндии осуществляется через закупку оборонной продукции у финских поставщиков.
Украина получит от Финляндии боеприпасы
Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.
Там отмечают, что эта страна является одним из тех государств, которые предпринимают меры Европейского Союза по поставке Украине оборонной продукции от средств, полученных от замороженных российских активов.
Финляндия заключила соглашение с Европейской Комиссией о поставках Украине тяжелых боеприпасов. Их закупят у финских поставщиков и профинансируют за счет средств от замороженных российских активов, направленных через Европейский фонд мира (EPF). Стоимость сделки составляет 90 миллионов евро.
По его словам, новый пакет наряду с национальной программой поддержки на сумму 660 миллионов евро "укрепит связи между финской промышленностью и поддержкой Украины со стороны Финляндии".
Однако больше информации о содержании, способе и графике доставки не будут предоставлять.
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