Украина получит от Финляндии боеприпасы на сумму 90 млн евро

Финляндия предоставит Украине боеприпасы, закупленные за прибыль от замороженных российских активов. Стоимость сделки составляет 90 миллионов евро.

Украина получит от Финляндии боеприпасы

Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.

Там отмечают, что эта страна является одним из тех государств, которые предпринимают меры Европейского Союза по поставке Украине оборонной продукции от средств, полученных от замороженных российских активов.

Финляндия заключила соглашение с Европейской Комиссией о поставках Украине тяжелых боеприпасов. Их закупят у финских поставщиков и профинансируют за счет средств от замороженных российских активов, направленных через Европейский фонд мира (EPF). Стоимость сделки составляет 90 миллионов евро.

Нам удалось договориться о дополнительном финансировании поддержки Финляндии в Украине. Денежные средства поступают из замороженных российских активов. Продукция закупается в финской промышленности и направляется в Украину для поддержки ее обороны. Я очень доволен результатом, — сказал министр обороны Финляндии Антти Хаккянен и добавил, что поддержка Украины со стороны Финляндии непоколебима и сильна даже в других аспектах. Поделиться

По его словам, новый пакет наряду с национальной программой поддержки на сумму 660 миллионов евро "укрепит связи между финской промышленностью и поддержкой Украины со стороны Финляндии".