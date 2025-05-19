Україна отримає від Фінляндії боєприпаси на суму 90 млн євро

Фінляндія надасть Україні боєприпаси, закуплені за прибуток від заморожених російських активів. Вартість угоди становить 90 мільйонів євро.
Головні тези:
- Фінляндія надасть Україні боєприпаси на суму 90 млн євро в рамках угоди з Європейською Комісією.
- Угода передбачає закупівлю оборонної продукції у фінських постачальників за рахунок коштів від заморожених російських активів.
- Забезпечення підтримки України з боку Фінляндії підсилить зв'язки між двома країнами та укріпить українську оборону.
Україна отримає від Фінляндії боєприпаси
Про це повідомили у Міноборони Фінляндії.
Там зазначають, що ця країна є однією із тих держав, що впроваджують заходи Європейського Союзу щодо постачання Україні оборонної продукції від коштів, отриманих від заморожених російських активів.
Фінляндія уклала угоду з Європейською Комісією про постачання Україні важких боєприпасів. Їх закуплять у фінських постачальників і профінансують за рахунок коштів від заморожених російських активів, які будуть спрямовані через Європейський фонд миру (EPF). Вартість угоди становить 90 мільйонів євро.
За його словами, новий пакет, поряд із національною програмою підтримки на суму 660 мільйонів євро, "зміцнить зв’язки між фінською промисловістю та підтримкою України з боку Фінляндії".
Проте більше інформації про вміст, спосіб та графік доставки не надаватимуть.
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