Військова допомога Україні. Фінляндія анонсувала пакет на суму понад 200 млн дол

Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить близько 200 млн євро (217 млн дол).
Головні тези:
- Фінляндія оголосила про надання Україні 28-го пакета військової допомоги на суму понад 200 млн дол.
- Пакет міститиме артилерійські боєприпаси, яких Україні сьогодні дуже потрібно для підтримання військових операцій.
- Фінляндія виявляє широку політичну підтримку та національну одностайність у наданні допомоги Україні.
Фінляндія надасть допомогу Україні на суму понад 200 млн дол
Як відзначив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, під час зустрічі з головою Міністерства оборони України Рустемом Умєровим, зміст пакета не розкривається, але він точно міститиме артилерійські боєприпаси, в яких сьогодні велика потреба.
Голова відомства додав, що у Фінляндії "існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні".
Під час зустрічі міністрів також було підписано Меморандум про взаєморозуміння в галузі оборонного співробітництва між оборонними відомствами країн.
Крім цього, фінський уряд запустив програму на 660 млн євро. В межах цієї ініціативи військове обладнання закуповуватиметься безпосередньо у фінської оборонної промисловості для передачі Україні.
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