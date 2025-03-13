Військова допомога Україні. Фінляндія анонсувала пакет на суму понад 200 млн дол

Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить близько 200 млн євро (217 млн дол).

Фінляндія надасть допомогу Україні на суму понад 200 млн дол

Як відзначив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, під час зустрічі з головою Міністерства оборони України Рустемом Умєровим, зміст пакета не розкривається, але він точно міститиме артилерійські боєприпаси, в яких сьогодні велика потреба.

Голова відомства додав, що у Фінляндії "існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні".

Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки. Антті Хяккянен Міністр оборони Фінляндії

Під час зустрічі міністрів також було підписано Меморандум про взаєморозуміння в галузі оборонного співробітництва між оборонними відомствами країн.

Крім цього, фінський уряд запустив програму на 660 млн євро. В межах цієї ініціативи військове обладнання закуповуватиметься безпосередньо у фінської оборонної промисловості для передачі Україні.