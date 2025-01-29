Україна та Фінляндія спільно розробили БпЛА Steel Eagle — у чому його особливість

Фінська компанія представить безпілотник Steel Eagle збільшеного радіуса дії, який було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.

Фінляндія представить новий безпілотник Steel Eagle

Фінська компанія Insta на заході SecD Day 29 січня в Гельсінкі презентує новий безпілотник.

Дрон Steel Eagle ER розширеного радіуса дії знаходиться на стадії серійного виробництва, і поки що літали лише тестові версії.

Якщо він працює лише у Фінляндії, то не можна зрозуміти, яким має бути пристрій. В Україні йде війна, і саме тому продукт був розроблений з урахуванням фронтових умов, – поділився Тууре Лехторанта, директор з продажу та маркетингу оборонного бізнесу компанії Insta. Поширити

Зазначається, що дрон оснащений пропелером, розробленим українським партнером, системою радіосигналів для керування, та здатністю релеювання, тобто функцією передачі даних, і окулярами для пілота.

В окулярах є режим "першої особи", що дозволяє користувачеві спостерігати за навколишнім середовищем з погляду дрона.

У Фінляндії розробили заряд, який містить вибухівку і стріляє сталевими та вольфрамовими кулями.

Вольфрам – це твердий метал, з якого раніше виготовляли, наприклад, нитки для ламп розжарювання. Він має найвищі температури плавлення і кипіння серед хімічних елементів. Наразі цей матеріал є однією з сировинних баз оборонної промисловості.

Як інформує мовник, кулі здатні пробити дах звичайного або легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. Поширити

Водночас першочергово заряд дрона призначено для знищення піхоти. Якби військові перебували на території розміром з футбольне поле, трьох дронів із такими зарядами вистачило б, щоб убити або поранити їх. Новий пристрій має великий радіус дії та стійкий до перешкод.

Зеленський передав ЗСУ дрони-ракети “Пекло” українського виробництва

Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запустили у серійне виробництво.

Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися.

Згадана ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.