Україна та Фінляндія спільно розробили БпЛА Steel Eagle — у чому його особливість

Фінська компанія представить безпілотник Steel Eagle збільшеного радіуса дії, який було розроблено для України спільно з українськими фахівцями.
Головні тези:
- Безпілотник Steel Eagle розроблений з урахуванням фронтових умов в Україні, має великий радіус дії та стійкість до перешкод.
- Дрон оснащений українськими розробками, такими як пропелер та система радіосигналів для керування, здатністю релеювання та окулярами для пілота.
- У Фінляндії розробили заряд для безпілотника, який має здатність стріляти сталевими та вольфрамовими кулями з високою точністю.
Фінляндія представить новий безпілотник Steel Eagle
Фінська компанія Insta на заході SecD Day 29 січня в Гельсінкі презентує новий безпілотник.
Дрон Steel Eagle ER розширеного радіуса дії знаходиться на стадії серійного виробництва, і поки що літали лише тестові версії.
Зазначається, що дрон оснащений пропелером, розробленим українським партнером, системою радіосигналів для керування, та здатністю релеювання, тобто функцією передачі даних, і окулярами для пілота.
В окулярах є режим "першої особи", що дозволяє користувачеві спостерігати за навколишнім середовищем з погляду дрона.
У Фінляндії розробили заряд, який містить вибухівку і стріляє сталевими та вольфрамовими кулями.
Вольфрам – це твердий метал, з якого раніше виготовляли, наприклад, нитки для ламп розжарювання. Він має найвищі температури плавлення і кипіння серед хімічних елементів. Наразі цей матеріал є однією з сировинних баз оборонної промисловості.
Водночас першочергово заряд дрона призначено для знищення піхоти. Якби військові перебували на території розміром з футбольне поле, трьох дронів із такими зарядами вистачило б, щоб убити або поранити їх. Новий пристрій має великий радіус дії та стійкий до перешкод.
Зеленський передав ЗСУ дрони-ракети “Пекло” українського виробництва
Це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запустили у серійне виробництво.
Дрон-ракета «Пекло». Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування. Дякую кожному й кожній, хто залучений до нашого оборонного виробництва, чий внесок допомагає Україні битися.
Згадана ракета-дрон має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.
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