Украина и Финляндия совместно разработали БпЛА Steel Eagle — в чем его особенность

Финляндия представит новый беспилотник Steel Eagle

Финская компания Insta на мероприятии SecD Day 29 января в Хельсинки представит новый беспилотник.

Дрон Steel Eagle ER расширенного радиуса действия находится на стадии серийного производства, и пока летали только тестовые версии.

Если он работает только в Финляндии, нельзя понять, каким должно быть устройство. В Украине идет война, и именно поэтому продукт был разработан с учетом фронтовых условий, — сказал Тууре Лехторанта, директор по продажам и маркетингу оборонного бизнеса компании Insta. Поделиться

Отмечается, что дрон оснащен пропеллером, разработанным украинским партнером, системой радиосигналов для управления и способностью релеирования, то есть функцией передачи данных, и очками для пилота.

В очках есть режим "первого лица", позволяющий пользователю наблюдать за окружающей средой с точки зрения дрона.

В Финляндии разработали заряд, содержащий взрывчатку и стреляющий стальными и вольфрамовыми пулями.

Вольфрам — это твердый металл, из которого раньше изготовляли, например, нити для ламп накаливания. Он обладает высокими температурами плавления и кипения среди химических элементов. Пока этот материал является одной из сырьевых баз оборонной промышленности.

Как сообщает вещатель, пули способны пробить крышу обычного или легкобронированного автомобиля с высоты нескольких десятков метров. Поделиться

В то же время первоначально заряд дрона предназначен для уничтожения пехоты. Если бы военные находились на территории размером с футбольное поле, трех дронов с такими зарядами хватило бы, чтобы убить или ранить их. Новое устройство имеет большой радиус действия и устойчиво к помехам.

Зеленский передал ВСУ дроны-ракеты "Ад" украинского производства

Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые были переданы в армию и запущены в серийное производство.

Дрон-ракета «Ад». Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине драться.

Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.