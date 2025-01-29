Украина и Финляндия совместно разработали БпЛА Steel Eagle — в чем его особенность

Финская компания представит беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия, разработанного для Украины совместно с украинскими специалистами.
Главные тезисы
- Беспилотник Steel Eagle разработан украинскими и финскими специалистами с учетом фронтовых условий в Украине.
- Дрон оснащен украинскими разработками, такими как пропеллер, система управления и очки для пилота.
- Финская компания представила новый беспилотник Steel Eagle ER с расширенным радиусом действия и возможностью стрельбы стальными и вольфрамовыми пулями.
Финляндия представит новый беспилотник Steel Eagle
Финская компания Insta на мероприятии SecD Day 29 января в Хельсинки представит новый беспилотник.
Дрон Steel Eagle ER расширенного радиуса действия находится на стадии серийного производства, и пока летали только тестовые версии.
Отмечается, что дрон оснащен пропеллером, разработанным украинским партнером, системой радиосигналов для управления и способностью релеирования, то есть функцией передачи данных, и очками для пилота.
В очках есть режим "первого лица", позволяющий пользователю наблюдать за окружающей средой с точки зрения дрона.
В Финляндии разработали заряд, содержащий взрывчатку и стреляющий стальными и вольфрамовыми пулями.
Вольфрам — это твердый металл, из которого раньше изготовляли, например, нити для ламп накаливания. Он обладает высокими температурами плавления и кипения среди химических элементов. Пока этот материал является одной из сырьевых баз оборонной промышленности.
В то же время первоначально заряд дрона предназначен для уничтожения пехоты. Если бы военные находились на территории размером с футбольное поле, трех дронов с такими зарядами хватило бы, чтобы убить или ранить их. Новое устройство имеет большой радиус действия и устойчиво к помехам.
Зеленский передал ВСУ дроны-ракеты "Ад" украинского производства
Это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые были переданы в армию и запущены в серийное производство.
Дрон-ракета «Ад». Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение. Спасибо каждому и каждому, кто вовлечен в наше оборонное производство, чей вклад помогает Украине драться.
Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.
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