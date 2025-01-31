В Міноборони Фінляндії повідомили про передачу вже 27 пакету військової допомоги Україні на суму у 198 млн євро.
Головні тези:
- Фінляндія передала Україні новий пакет військової допомоги на суму 198 млн євро, який був сформований у співпраці з українцями.
- Міноборони Фінляндії підкреслили важливість посилення підтримки України в гострій ситуації на лінії фронту.
Що відомо про новий пакет військової допомоги для України від Фінляндії
У Міноборони Фінляндії зазначили, що загалом вже передали Україні військової техніки на 2,5 млрд євро.
За його словами, у зв’язку з необхідністю дотримуватись правил безпеки, деталей щодо точного вмісту пакету надаватись не буде.
Допомога була надана з урахуванням як потреб України, так і ресурсного забезпечення Збройних Сил України.
Що відомо про військову допомогу від інших країн
Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.
Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.
Після підписання прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. Він також заявив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".
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