Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Прапор Фінляндії
Джерело:  Yle

В Міноборони Фінляндії повідомили про передачу вже 27 пакету військової допомоги Україні на суму у 198 млн євро. 

Головні тези:

  • Фінляндія передала Україні новий пакет військової допомоги на суму 198 млн євро, який був сформований у співпраці з українцями.
  • Міноборони Фінляндії підкреслили важливість посилення підтримки України в гострій ситуації на лінії фронту.

Що відомо про новий пакет військової допомоги для України від Фінляндії

У Міноборони Фінляндії зазначили, що загалом вже передали Україні військової техніки на 2,5 млрд євро.

Цей потужний пакет вартістю майже 200 млн євро був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на лінії фронту. Не можна допустити, щоб ця підтримка ослабла, а навпаки, вона має бути ще більше посилена саме в цей момент, - підкреслив глава Міноборони країни Антті Хякканен.

Фінляндія передала Україні 27 пакет військової допомоги
Прапор Фінляндії

За його словами, у зв’язку з необхідністю дотримуватись правил безпеки, деталей щодо точного вмісту пакету надаватись не буде.

Допомога була надана з урахуванням як потреб України, так і ресурсного забезпечення Збройних Сил України.

Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Захист незалежності та обороноздатності України зараз є найважливішим елементом цього пазлу, - підкреслив Хякканен.

Що відомо про військову допомогу від інших країн

Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння.

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода діятиме протягом наступних 100 років, якщо жодна зі сторін не захоче з неї вийти.

Після підписання прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про передачу Україні 150 артилерійських стволів і мобільну систему протиповітряної оборони Gravehawk. Він також заявив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до цього".

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