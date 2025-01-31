В Минобороны Финляндии сообщили о передаче уже 27 пакета военной помощи Украине на сумму 198 млн евро.
Главные тезисы
- Финляндия передала Украине уже 27 пакетов военной помощи на общую сумму 2,5 млрд евро.
- Важность усиления поддержки Украины в условиях острой ситуации на линии фронта подчеркнули в Минобороны Финляндии.
- Финляндия оказывает помощь с учетом потребностей Украины и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил.
Что известно о новом пакете военной помощи для Украины от Финляндии
В Минобороны Финляндии отметили, что уже передали Украине военной техники на 2,5 млрд евро.
По его словам, в связи с необходимостью соблюдать правила безопасности, деталей по точному содержимому пакета предоставляться не будет.
Помощь была оказана с учетом как потребностей Украины, так и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил Украины.
Что известно о военной помощи от других стран
Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет в ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.
После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильной системе противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо прежде".
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