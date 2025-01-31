Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Флаг Финляндии
Читати українською
Источник:  Yle

В Минобороны Финляндии сообщили о передаче уже 27 пакета военной помощи Украине на сумму 198 млн евро.

Главные тезисы

  • Финляндия передала Украине уже 27 пакетов военной помощи на общую сумму 2,5 млрд евро.
  • Важность усиления поддержки Украины в условиях острой ситуации на линии фронта подчеркнули в Минобороны Финляндии.
  • Финляндия оказывает помощь с учетом потребностей Украины и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил.

Что известно о новом пакете военной помощи для Украины от Финляндии

В Минобороны Финляндии отметили, что уже передали Украине военной техники на 2,5 млрд евро.

Этот мощный пакет стоимостью почти 200 млн. евро был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы оказываем именно поддержку, которая поможет Украине защитить себя в острой ситуации на линии фронта. Нельзя допустить, чтобы эта поддержка ослабла, а наоборот, она должна быть еще более усилена именно в этот момент, подчеркнул глава Минобороны страны Антти Хякканен.

Финляндия передала Украине 27 пакет военной помощи
Флаг Финляндии

По его словам, в связи с необходимостью соблюдать правила безопасности, деталей по точному содержимому пакета предоставляться не будет.

Помощь была оказана с учетом как потребностей Украины, так и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил Украины.

От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Защита независимости и обороноспособности Украины сейчас является важнейшим элементом этого пазла, — подчеркнул Хякканен.

Что известно о военной помощи от других стран

Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет в ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.

Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильной системе противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо прежде".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Госдеп США изменил свое решение касательно заморозки иностранной помощи
Рубио
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Германии планируют одобрить дополнительную военную помощь Украине
Парламент Германии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция предоставляет Украине пакет военной помощи стоимостью 1,2 млрд долл — что туда вошло
Министерство обороны Швеции
Швеция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?