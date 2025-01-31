В Минобороны Финляндии сообщили о передаче уже 27 пакета военной помощи Украине на сумму 198 млн евро.

Что известно о новом пакете военной помощи для Украины от Финляндии

В Минобороны Финляндии отметили, что уже передали Украине военной техники на 2,5 млрд евро.

Этот мощный пакет стоимостью почти 200 млн. евро был сформирован в тесном сотрудничестве с украинцами. Мы оказываем именно поддержку, которая поможет Украине защитить себя в острой ситуации на линии фронта. Нельзя допустить, чтобы эта поддержка ослабла, а наоборот, она должна быть еще более усилена именно в этот момент, подчеркнул глава Минобороны страны Антти Хякканен. Поделиться

Флаг Финляндии

По его словам, в связи с необходимостью соблюдать правила безопасности, деталей по точному содержимому пакета предоставляться не будет.

Помощь была оказана с учетом как потребностей Украины, так и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил Украины.

От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Защита независимости и обороноспособности Украины сейчас является важнейшим элементом этого пазла, — подчеркнул Хякканен. Поделиться

Что известно о военной помощи от других стран

Великобритания предоставит Украине до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет в ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения.

Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильной системе противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо прежде".