Что известно о намерении Германии выделить дополнительную военную помощь Украине

По информации издания, запрос был одобрен депутатами оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободных демократов (ВДП).

Между тем, представители правящей коалиции Социал-демократической партии (СДПГ) и Зеленых отказались участвовать в голосовании.

Комитет не может принять решение о дополнительной помощи Украине без одобрения министра финансов, однако на практике министерство обычно удовлетворяет запросы, одобренные комитетом.

Флаг Германии

По словам членов бюджетного комитета от ХДС и СДПГ, у бюджета Германии достаточно средств для одобрения этого запроса.

Канцлер Олаф Шольц также выступает за дополнительную военную помощь, но до сих пор настаивает на том, что она может быть профинансирована только с исключением из режима "долгового тормоза", чтобы разрешить дополнительные заимствования.

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Этот спор по расходам привел к развалу правительства Германии, поскольку Шольц, ссылаясь на особые обстоятельства, хотел приостановить "долговой тормоз", а бывший министр финансов Кристиан Линднер отказался, настаивая на сокращении вместо новых заимствований.

Средства, которые планируется выделить, являются дополнением к 8 миллиардам евро, предусмотренным для Украины в бюджете на 2024 год.

В 2025 году немецкая помощь Украине была сокращена до 4 млрд. евро.

Берлин надеется, что Украина сможет удовлетворить основную часть своих военных нужд с помощью одобренного "Группой семи" кредита в размере 50 млрд долларов.