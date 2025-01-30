Бюджетный комитет немецкого парламента призывает главу Минфина страны Йоргу Кукису одобрить выделение дополнительной военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро.
Главные тезисы
- Бюджетный комитет немецкого парламента предлагает выделить дополнительные 3 млрд евро на военную помощь Украине.
- Решение о помощи Украине вызвало политический кризис в правительстве Германии.
- Канцлер Олаф Шольц поддерживает выделение дополнительной военной помощи, но при условии исключения из режима 'долгового тормоза'.
- Предполагаемые 3 млрд евро являются дополнением к уже запланированным суммам на 2024 и 2025 годы.
- Украина надеется удовлетворить свои военные потребности за счет одобренного кредита от 'Группы семи' на 50 млрд долларов.
Что известно о намерении Германии выделить дополнительную военную помощь Украине
По информации издания, запрос был одобрен депутатами оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободных демократов (ВДП).
Между тем, представители правящей коалиции Социал-демократической партии (СДПГ) и Зеленых отказались участвовать в голосовании.
Комитет не может принять решение о дополнительной помощи Украине без одобрения министра финансов, однако на практике министерство обычно удовлетворяет запросы, одобренные комитетом.
По словам членов бюджетного комитета от ХДС и СДПГ, у бюджета Германии достаточно средств для одобрения этого запроса.
Канцлер Олаф Шольц также выступает за дополнительную военную помощь, но до сих пор настаивает на том, что она может быть профинансирована только с исключением из режима "долгового тормоза", чтобы разрешить дополнительные заимствования.
Что известно о политическом кризисе в Германии на фоне дискуссий о помощи Украине
Этот спор по расходам привел к развалу правительства Германии, поскольку Шольц, ссылаясь на особые обстоятельства, хотел приостановить "долговой тормоз", а бывший министр финансов Кристиан Линднер отказался, настаивая на сокращении вместо новых заимствований.
Средства, которые планируется выделить, являются дополнением к 8 миллиардам евро, предусмотренным для Украины в бюджете на 2024 год.
В 2025 году немецкая помощь Украине была сокращена до 4 млрд. евро.
Берлин надеется, что Украина сможет удовлетворить основную часть своих военных нужд с помощью одобренного "Группой семи" кредита в размере 50 млрд долларов.
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