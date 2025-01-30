Бюджетний комітет німецького парламенту закликає керівника Мінфіну країни Йорга Кукіса схвалити виділення додаткової військової допомоги Україні на суму у 3 млрд євро.

Що відомо про намір Німеччини виділити додаткову військову допомогу Україні

За інформацією видання, запит схвалили депутати опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Вільних демократів (ВДП).

Між тим представники правлячої коаліції Соціал-демократичної партії (СДПН) і Зелених відмовились брати участь у голосуванні.

Комітет не може ухвалити рішення про додаткову допомогу Україні без схвалення міністра фінансів, однак на практиці міністерство зазвичай задовольняє запити, схвалені комітетом.

Прапор Німеччини

За словами членів бюджетного комітету від ХДС і СДПН, бюджет Німеччини має достатньо коштів для схвалення цього запиту.

Канцлер Олаф Шольц також виступає за додаткову військову допомогу, але досі наполягає на тому, що вона може бути профінансована лише з виключенням з режиму "боргового гальма", щоб дозволити додаткові запозичення.

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Ця суперечка щодо витрат призвела до розвалу уряду Німеччини, оскільки Шольц, посилаючись на особливі обставини, хотів призупинити “боргове гальмо”, натомість колишній міністр фінансів Крістіан Лінднер відмовився, наполягаючи на скороченні замість нових запозичень.

Кошти, які планується виділити, є доповненням до 8 мільярдів євро, передбачених для України в бюджеті на 2024 рік.

У 2025 році німецька допомога Україні була скорочена до 4 млрд євро.

Берлін сподівається, що Україна зможе задовольнити основну частину своїх військових потреб за допомогою схваленого “Групою семи” кредиту в розмірі 50 млрд доларів.